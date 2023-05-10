7'li koalisyonda yeni kriz patlak verdi! Akşener, CHP'ye rest çekti

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Bütün bakanlıklar, aldığınız milletvekili sayısı ile eşdeğer olarak hesaplanır. Seçime logosuyla giren CHP ile İYİ Parti arasında vekil sayısına göre dağılım yapılır. Sonrasını CHP çok arzu ederse ona göre yapabilir. Orası bizi ilgilendirmez" dedi.

Krizlerin son bulmadığı 7'li koalisyonda bakanlık krizi yeniden alevlendi. 6 Mart buluşmasında her partiye en az 1 bakanlık verilmesi konusunda uzlaşan 6 lider, 4 küçük ortağın CHP'den seçime girmesiyle yeni bir kavgaya tutuştu.4 partinin CHP listelerinden seçime gireceğini ve bu sebeple bu partilerin alacağı bakanlıkların CHP iradesinde olduğunu ima eden Akşener, kendi bakanlıklarını ise kimseye hediye etmeyeceklerinin mesajını verdi.Katıldığı canlı yayında bakanlık dağılımının nasıl olacağını anlatan Akşener, CHP'ye adeta rest çekti.Seçimlerden galip çıkmaları halinde bütün bakanlıkların alınan milletvekili sayısı ile eşdeğer hesaplanacağını belirten Akşener, '6 siyasi partiye zaten başlangıçta 'Genel başkanlar cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor, her partiye de 1 bakanlık olabilir' dendi.Seçime logosuyla giren CHP ile İYİ Parti arasında vekil sayısına göre dağılım yapılır. Sonrasını CHP çok arzu ederse ona göre yapabilir.Orası bizi ilgilendirmez' diyerek masanın küçük ortaklarına kapıları kapattı.