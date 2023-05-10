4'lü Suriye zirvesinden karar çıktı: Yol haritası hazırlanacak

Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için 4 ülkenin Dışişleri Bakanları, önemli bir karar aldı. Buna göre bir yol haritası hazırlanacak...

Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakanları, Türkiye-Suriye ilişkilerinin ilerletilmesi için bir yol haritası hazırlanmasını kararlaştırdı.Türkiye, Rusya, İran ve Suriye Dışişleri Bakanları toplantısında, Suriyelilerin anavatanlarına gönüllü, güvenli ve onurlu dönüşlerinin sağlanmasının kolaylaştırılması vurgulandı.Moskova görüşmelerindeki olumlu ve yapıcı atmosfere dikkati çekerek dörtlü formattaki temasları sürdürmede mutabık kaldı.