Terör örgütü PKK yandaşları yurt dışında oy kullanan vatandaşlara saldırdı: Belçika ve Fransa polisi tepkisiz kaldı

Seçim sürecini provoke etmeye çalışan terör örgütü PKK yandaşları, Fransa ve Belçika'da oy kullanmaya giden Türk vatandaşlarına saldırdı. Emniyet güçlerinin skandala sessiz kalması ve herhangi bir müdahalede bulunmaması da dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi kapsamında yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin oy verme işlemleri başladı. Yurt dışında yaşayan Türkler, seçime yoğun ilgi gösterince terör örgütü PKK yandaşları, oy kullanmaya giden vatandaşları hedef aldı.Seçim sürecini provoke etmek isteyen terör örgütü sempatizanları Belçika ve Fransa'da olay çıkardı. Fransa'da önce bir grup PKK sempatizanı oy kullanmaya gidenlere sözlü saldırıda bulundu ardından da yumruklarla saldırdı.Belçika ve Fransa polisi skandala sessiz kalması ve herhangi bir müdahalede bulunmaması da dikkat çekti.