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TEKNOFEST’te insansız otonom kara aracına yoğun ilgi

HAVELSAN Müdürü Oktay Tuncer ''Gençlerimizi HAVELSAN’nın teknolojileriyle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz'' dedi.

Ekleme: 1.05.2023 - 17:24 Güncelleme: 1.05.2023 - 17:25 / Editör: Ozge Selin
TEKNOFEST’te insansız otonom kara aracına yoğun ilgi
TEKNOFEST'te HAVELSAN'ın yerli ve milli kaynaklarla geliştirdiği BARKAN yoğun ilgi gördü. Çocuklar BARKAN'a dokunmak için birbiriyle yarıştı. HAVELSAN entegre lojistik destek grup Müdürü Oktay Tuncer ise ''Gençlerimizi HAVELSAN'nın teknolojileriyle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Buraya getirdiğimiz savunma sanayii ürünlerimiz de biraz seçici davrandık. Özellikle HAVELSAN'ın 3 yıl önce geliştirdiği BARKAN. İlk yapmış olduğumuz lisanslı otonom kara aracı. İnsanla yapacağımız riskli görevleri insansız araçla yapıyoruz. Hem bununla uzaktan kontrolünü sağlıyoruz'' dedi.

TEKNOFEST'te yerini alan HAVELSAN çadırına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kayseri komando tugayında kullanılan paraşüt similatörü, insansız ordu (dijital birlik) teknolojisini ilk üyesi otonom insansız kara aracı BARKAN vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Paraşüt simülatörüne binmek isteyen vatandaşlar çadır içinde kuyruk oluşturdu. Mühendislik çocuk projesi çerçevesinde HAVELSAN mühendislerinin yazılımını yaptığı oyunla minikler robotlar kullandırılarak Mars'a gitme görevi yaptı. Çocuklar BARKAN'a dokunmak için çabalarken, yetişkin ve gençler de birbirleriyle fotoğraf çekmek için yarıştı.

TEKNOFEST’te insansız otonom kara aracına yoğun ilgi

HAVELSAN'nın TEKNOFEST'te yaptıklarıyla ilgili bilgi veren HAVELSAN entegre lojistik destek grup Müdürü Oktay Tuncer, ''TEKNOFEST özellikle gençler arasında ve halkımız arasında çok ilgi gören bir faaliyet. Biz de HAVELSAN olarak bu faaliyetin bir parçası olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gençlerimizi HAVELSAN'nın teknolojileriyle tanıştırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bizim HAVELSAN olarak zaten bir mühendis çocuk inisiyatifimiz var. Kendi mühendislerimizin yapay zeka uygulamalarıyla yaptığı çözümlerle çocuklara marsa robot gönderme kodlaması yaptırıyoruz. Çocuklar marsa çocuk gönderme yarışması yapıyorlar. Kod yazmanın ne demek olduğunu anlıyorlar inşallah gelecekte de o kodları kendileri yazacak mühendisler olacaklar'' diye konuştu.

'Geleceğin muhabere sahasında sıklıkla karşılaşacağımız otonom sistemler olacak'' diyen Tuncer, ''TEKNOFEST'in konseptine uygun olarak buraya getirdiğimiz Savunma Sanayii ürünlerimiz de biraz seçici davrandık. Özellikle HAVELSAN'ın 3 yıl önce geliştirdiği BARKAN. Ben buna yakışıklı BARKAN diyorum. İlk yapmış olduğumuz lisanslı otonom kara aracı. Şu anda bunun versiyonlarını da yaptık. Bunu tekerlekli hale gerip KAPGAN haline de getirdik. Yani bir insansız kara aracı ailesi oluşturduk. Bunun yanında insansız hava aracımız var. Yine SANCAR insansız deniz aracımız var. Bunlar konfesyonel bir harekatta kara deniz ve hava kuvvetleri birliklerimizin konfesyonel kapasitesini artırıcı etkileri olacak. Geleceğin muhabere sahasında sıklıkla karşılaşacağımız otonom sistemler olacak'' diye konuştu.

'İNSAN ZAYİATI RİSKİNİ SIFIRA İNDİRİYORUZ'

Otonom araçlarla insan zayiatının sıfıra indirildiğini belirten ,Tuncer, ''BARKAN şu anda Silahlı kuvvetlerinin envanterine test maksadıyla verdiğimiz bir miktar var. Testleri yapıldı. Harekat bölgesinde her türlü uygunluğu test edildi. BARKAN modüler yapıda bir silah sistem. Bunu silah olarak da kullana biliriz. İnsansız Silah sistemleri dünyada da yeni olan bir olgu. İnsanla yapacağımız riskli görevleri insansız araçla yapıyoruz. Hem bunla uzaktan kontrolünü sağlıyoruz. Otonom görevler verebiliyoruz. Görev yaptıktan sonra aracımızı kendi merkezimize çağıra biliyoruz. Görevler esnasında oluşa bilecek insan zayiatı riskini sıfıra indiriyoruz. Mayın temizleme olabilir. Keşif gözetleme görevleri olabilir. Riskli bir bölgeden geçiş görevleri olabilir. İnsan gözünün görmediği ortamlarda insanın yeteneklerini görme, duyma işitme yeteneklerini artırmak maksadında kullanabiliriz'' dedi.

TEKNOFEST’te insansız otonom kara aracına yoğun ilgi
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