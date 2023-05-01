TCG Anadolu İstanbul programını tamamladı: 140 binden fazla vatandaş ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Sarayburnu'nda demirleyen TCG Anadolu'yu 140 binden fazla vatandaşın ziyaret ettiğini duyurdu.
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye'nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu'ya ziyaretçi akını sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi. TCG Anadolu'yu İstanbul'da 140 binden fazla vatandaş ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul programı tamamlanan TCG Anadolu'nun 3 Mayıs'ta İzmir'de olacağı belirtildi. TCG Anadolu'yu İstanbul'da 140 binden fazla vatandaş ziyaret etti.
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