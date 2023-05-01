  • USD: 19,43 - 19,46
  • EURO: 21,36 - 21,40
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci’den LGBT güzellemesi: “Farklı cinsel kimliklere saygı duyulmalı”

Daha önce İstanbul Sözleşmesine karşı çıkan Yedili Masa'nın ortağı Saadet Partisi'nin Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci, LGBT savunucusu ve Hollanda tarafından fonlanan feminist oluşum Havle Kadın’ın ‘Kadınlar Masası’ etkinliğine katıldı. Ekinci, kendisine yöneltilen LGBT’lilerin haklarıyla ilgili bir soruya geçmişte savunduğunun aksine yanıt vererek, “İnsanın cinsel kimliğinden ayrımcılığa maruz kalmasını kabul etmiyorum” dedi. Ekinci’nin sözleri akıllara, ittifak ortakları Kılıçdaroğlu ve Akşener’in LGBT’lilere yasal güvence vaadini getirdi.

Ekleme: 1.05.2023 - 19:10 Güncelleme: 1.05.2023 - 19:26 / Editör: Ozge Selin
Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci’den LGBT güzellemesi: “Farklı cinsel kimliklere saygı duyulmalı”
Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci, LGBT+ savunuculuğu yapan ve Hollanda Kraliyeti tarafından fonlanan feminist oluşum Havle Kadın'ın “Kadınlar Masası” etkinliğinde konuştu. Etkinliğe Yedili Masa'nın ortaklarından CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, HDP ve Gelecek Partilerinin de yer aldığı temsilciler katıldı. Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci, Havle Kadın'ın “Kadınlar Masası” etkinliğinde; katılımcılardan gelen “İnançlı ve LGBTİ+'ları da içine katarak tüm partiler bu konuda neler vadediyor?” sorusuna 'insanın cinsel kimliğinden ayrımcılığa maruz kalmasını kabul etmiyorum.' ifadelerini kullanarak LGBT+'lara üstü kapalı destek verdiğinin mesajını verdi. Ekinci'nin cevap verdiği soru ise kısa bir süre sonra Havle Derneği tarafından yapılan paylaşımdan kaldırıldı.

'İstanbul Sözleşmesine hep karşı çıkmıştık'

Beytiye Ekinci, daha önce İstanbul Sözleşmesine ve cinsiyet eşitliği dayatmasına karşı çıktığını “Türkiye'de toplumsal cinsiyet dediğiniz kadın hakları. Evet kadın haklarıysa ben burada varım. Ama toplumsal cinsiyet dediğiniz şey bu değil. Toplumsal cinsiyet toplumun cinsiyetsizleştirilmesi demektir. İstanbul Sözleşmesi'ne başından beri hep karşı çıktık.' ifadelerini kullanmıştı. Aynı Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci ise bugün Toplumsla Cinsiyet Eşitliği ve LGBT+ haklarının savunulmasının sözcülüğünü yapan Havle Kadın Derneği'nin programında kendiyle çelişen ifadeler kullandı.

Havle Kadın daha önce Tesettürlülere özel 'Tüm Örtüsüne Bürünen Müslüman LGBTİ+'lara!' başlıklı yayınladığı metinde 'Hem Müslüman hem LGBT+ olmayı yük haline getiren seslerden kurtulmanın kolay olmadığını biliyoruz. Bunun için dayanışmaya hazırız.' ifadelerini kullanmıştı.

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci’den LGBT güzellemesi: “Farklı cinsel kimliklere saygı duyulmalı”

Karamollaoğlu LGBT için ne demişti?

Geçtiğimiz günlerde Saadet Partisi Genişletilmiş İl Divanı programında konuşan parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 'Aile; bir erkek, bir kadın ve çocuklardan meydana gelir. İki tane erkek, iki tane kadın bir araya gelmiş. ‘Biz de bir aileyiz.' Haydi oradan! Nereden çıkardın böyle saçmalığı? Biz aile kavramını toplumun diri ve canlı kalması için elzem görürüz' ifadelerini kullanarak LGBT'ye karşı olduğunun vurgusunu yapmıştı. Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci ise LGBT'nin sözcülüğünü ve savunuculuğunu yapan oluşumun etkinliğinde yer aldı.

Saadet Partisi Kadın Kolları Başkanı Beytiye Ekinci’den LGBT güzellemesi: “Farklı cinsel kimliklere saygı duyulmalı”

İttifak Ortağı İYİ Parti'den LGBT'ye yasal güvence vaadi

İYİ Parti'nin 14 Mayıs için hazırlanan seçim beyannamesinin 112. maddesinde “Cinsel yönelime dayalı ayrımcılığın önüne geçmek adına herkesin eşit olduğu ilkesini benimseyeceğiz” ifadesi yer alıyor.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Dışişleri bakanlığı duyurdu: Bir ülkeye daha kapıda vize uygulaması...
Kılıçdaroğlu için sandık çağrısı! Terör elebaşlarından küstah sözler: Ankara'nın yenilgisi Kürdistan'ın özgürlüğünü açacak
HDP'den Kılıçdaroğlu mitingi için çağrı: Kürdistan bölgelerine geliyor
CHP'li belediye yolu yaptı rögar kapağını unuttu... 'Kamera şakası gibi'
Yerli savaş uçağı KAAN dünyanın gündeminde! Yunanistan'da panik: 'Erdoğan'dan uyarı mesajı'
Başkan Erdoğan: Hep birlikte Türkiye Yüzyılı’nı inşa ediyoruz.
15 Temmuz şehidi Sevda Güngör'ün annesi Nural Güngör: Teröristlerle beraber olan nasıl cumhurbaşkanlığı yapar?
Başkan Erdoğan duyurmuştu! Bedava doğal gaz müjdesinin detayları netleşti
Cumhurbaşkanı Erdoğan profil fotoğrafını değiştirdi, beğeni yağdı
7'li koalisyonda gizli, saklı kalmadı! Meral Akşener konuşurken HDP bayrağı sallandı
İttifak ortağı HDP ile ilişkisi sorulan Meral Akşener: PKK ile iş tutanın Allah belasını versin
Dünyanın en büyük organizasyonu olarak tarihe geçti: TEKNOFEST'e 1 milyon yarışmacı 2,5 milyonu aşan ziyaretçi katıldı
Dünyanın sayılı santrallerinden Karapınar (GES) yarın Başkan Erdoğan'ın katılımıyla açılıyor
CHP yandaşı Nevşin Mengü TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kin kustu: Kendisi biliyorsunuz diktatör
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine tepki: Her gün pembe masal uydurarak seçmen avına çıkıyor
Türk vatandaşlarının Sudan'dan tahliye operasyonları tamamlandı
Terör örgütü PKK yandaşları yurt dışında oy kullanan vatandaşlara saldırdı: Belçika ve Fransa polisi tepkisiz kaldı
Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söyledi: Kemal'e bay bay diyecek
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da 1763 vatandaşımız ile 22 ülkeden 298 kişiyi tahliye ettik
AK Parti İstanbul Teşkilatı Yüzyılın Mitingine hazırlanıyor! Millet Bahçesi ev sahipliği yapacak
O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

O illerde sıcaklıklar artıyor! Bugün hava nasıl olacak?

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

İstanbullar dikkat: 1 Mayıs nedeniyle bazı yollar bugün kapatılacak

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Otopsi ‘siyanür’ savcılık ‘intihar’ dedi

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

Sürücülerin korkusu rüyası sona eriyor: Zigana Tüneli 3 Mayıs’ta hizmete giriyor

WhatsApp'tan büyük yenilik! Kullanıcıların çok beklediği özellik yayında

WhatsApp'tan büyük yenilik! Kullanıcıların çok beklediği özellik yayında

Motorine indirim geliyor

Motorine indirim geliyor