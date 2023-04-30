Osman Gökçek canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu!

Osman Gökçek, “Kemal Kılıçdaroğlu, PKK terör örgütünün temsilcilerinin övgüleriyle ve destekleriyle seçime giren kişilerden bir tanesi. Yani bu söylediklerinin hepsini bilerek ve isteyerek söylüyor. Zeten SİHA'lara ‘alçaklık' diyen Sezgin Tanrıkulu da kendisinin milletvekili...Sayın Bayraktar daha öncesinde de Kılıçdaroğlu'nu telefonla aradığını ve bu konuyla alakalı bilgilendirdiğini söylüyor. Buna rağmen Kılıçdaroğlu'nun herhangi bir dönüş yapmadığını da söylüyorlar. Demek ki burada şöyle bir durum var. Türkiye'deki Bayraktar ailesine daha doğrusu ‘AK Parti'nin yapmış olduğu tüm icraatlere nasıl düşmanlık yaparım' diyen bir Kılıçdaroğlu ile karşı karşıyayız.”dedi.Sözlerini sürdüren Gökçek, “Sayın Cumhurbaşkanımız, ‘O dönem başkbakanlık döneminde bana ilk defa geldiler. O dönemde ben onları davet ettim. O günden bu güne yine gelmediler.' diyor. Zaten bunların böyle bir amacı da yok. Ne hikmetse Kemal Kılıçdaroğlu'yla böyle bir işin içerisine giriyorlar. Bunun sebebi, şu... Türkiye'deki bugüne kadar savunma sanayimizdeki yerlileşmeyle alakalı olan noktada çok iyi noktalara geldik. Bunun tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik aslında yapılan bir operasyondur. Kemal Kılıçdaroğlu'nun, CHP'nin yerli ve milli olan her şeye karşı olduğunu memleket çok iyi bilir.”ifadelerini kullandı.KEMAL KILIÇDAROĞLU TÜRKİYE'NİN ALEYHİNE OLACAK İŞLERİN GÖBEĞİNDE!“Avrupa Birliği neden Kemal Kılıçdaroğlu'nu istiyor? Bir, Suriye'deki operasyonları durdurmasını istiyorlar. Çübkü oradaki YPG ve PKK'ya yönelik, Türkiye'nin yaptığı operasyonların durmasını istiyor Avrupa. Çünkü onlar ‘IŞİD'e karşı savaşıyor YPG' diyorlar. Orada YPG'yi vuran Türkiye Cumhuriyeti'nin bu yapmış olduğu faaliyetler dursun istiyor. Kim istiyor bunu? Avrupa istiyor. Halbuki biz hem IŞİD'i vuruyoruz o da bir terör örgütü hem de YPG'yi, PYD'yi vuruyoruz. Onlar da bir terör örgütü. Şimdi AB neden Kemal Bey'i istiyor. Çünkü, Yunanistan'a karşı yapılan hamlelerin durması için istiyor. Sadece bu değil. Mesela AB neden Azerbaycan'a karşı? Çünkü Ermenistan'a karşı yaptığı operasyonlarda Türkiye, Azerbaycan'ın yanında duruyor. Aslında Kemal Kılıçdaroğlu'nu, AB'nin bazı ülkelerinin özellikle istemesi, ABD'nin istemesi ve yabancı güçlerin istemesinin altında yatan nedenlerden birisi budur. Yani bizim Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ı desteklememiz onları rahatsız ediyor. Bu yüzeden Kemal Kılıçdaroğlu'na destek veriyorlar. HDP'nin milletvekilleri Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki savaşta, Ermenistan tarafını tutmadılar mı? Şimdi onlarla birlikte Kemal Kılıçdaroğlu hareket etmiyor mu? O yüzden Kemal Bey'inm yanlış yönlendirildiğini düşünmüyorum. Kemal Bey zaten Türkiye'nin bu anlamdaki aleyhine olacak işlerin göbeğinde.”