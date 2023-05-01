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Mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcının ilk teslimatı yapılacak

MPG Makine Prodüksiyon Grubu firması tarafından geliştirilen 8x8 tekerlekli kurtarıcı araç projesi ilk araç teslimat töreni Konya’da gerçekleştirilecek. Suda, engebeli ve yokuşlu arazilere meydan okuyan 48 tonluk dev araç aynı zamanda uzaktan kumandalı silah sistemi ile donatıldı.

Ekleme: 1.05.2023 - 21:55 Güncelleme: 1.05.2023 - 21:56 / Editör: Ozge Selin
Mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcının ilk teslimatı yapılacak
Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde MPG A.Ş (Konya) tesislerinde Balistik/Mayın Korumalı 8x8 tekerlekli kurtarıcı araç projesi ilk araç teslimat töreni Konya'da gerçekleştirilecek.

TKA 8X8 ÖZELLİKLERİ

48 ton ağırlığındaki kurtarıcı araç; Arızalı veya hasarlı askeri araçların, güvenli bir şekilde kurtarılmasında görev almak için tasarlandı. Zorlu arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platform; bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikler, merkezi lastik şişirme, 600 HP motor, tork konvertörlü otomatik şanzıman gibi özelliklerle donatıldı.

Mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcının ilk teslimatı yapılacak

4 kişilik konforlu ve geniş iç hacme sahip kabin; mayın, EYP ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek koruma sağlamaktadır. Beş noktalı emniyet kemerleri, KBRN koruma sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, özel tasarım koltuklar personele güvenli bir ortam oluşturmaktadır.

Ayrıca; kurtarıcı, görev mahalline intikal esnasında veya görev anında oluşabilecek tehditlere karşı uzaktan komutalı silah sistemi ile donatılmıştır. Kurtarıcı, kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere 3 adet halat tamburuna sahiptir. 7 metre mesafeden 25 ton kaldırma kapasitesine sahip bom, 12 metre uzanma mesafesine ulaşabilmekte.

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