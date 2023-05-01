Mayına karşı kısmi korumalı kurtarıcının ilk teslimatı yapılacak

Savunma Sanayii Başkanlığı ev sahipliğinde MPG A.Ş (Konya) tesislerinde Balistik/Mayın Korumalı 8x8 tekerlekli kurtarıcı araç projesi ilk araç teslimat töreni Konya'da gerçekleştirilecek.TKA 8X8 ÖZELLİKLERİ48 ton ağırlığındaki kurtarıcı araç; Arızalı veya hasarlı askeri araçların, güvenli bir şekilde kurtarılmasında görev almak için tasarlandı. Zorlu arazi ve hava koşullarına uygun 8x8 platform; bağımsız süspansiyon, patlak gider lastikler, merkezi lastik şişirme, 600 HP motor, tork konvertörlü otomatik şanzıman gibi özelliklerle donatıldı.4 kişilik konforlu ve geniş iç hacme sahip kabin; mayın, EYP ve kinetik enerjili mühimmatlara karşı yüksek koruma sağlamaktadır. Beş noktalı emniyet kemerleri, KBRN koruma sistemi, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemi, özel tasarım koltuklar personele güvenli bir ortam oluşturmaktadır.Ayrıca; kurtarıcı, görev mahalline intikal esnasında veya görev anında oluşabilecek tehditlere karşı uzaktan komutalı silah sistemi ile donatılmıştır. Kurtarıcı, kurtarma operasyonlarında kullanılmak üzere 3 adet halat tamburuna sahiptir. 7 metre mesafeden 25 ton kaldırma kapasitesine sahip bom, 12 metre uzanma mesafesine ulaşabilmekte.