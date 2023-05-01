İttifak ortağı HDP ile ilişkisi sorulan Meral Akşener: PKK ile iş tutanın Allah belasını versin

Türkiye bundan 14 gün sonra sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Cumhur İttifakı aday olarak Recep Tayyip Erdoğan'ı, terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP'nin ortağı olduğu Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirledi.Kılıçdaroğlu, adaylığını ilan etmesi sonrası ilk olarak HDP'yi ziyaret ederek, 'Herkesle kucaklaşacağız' mesajı verdi. Terör örgütü PKK elebaşları ise, Kılıçdaroğlu'na açık açık destek mesajları verdi. PKK elebaşı Duran Kalkan, '6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır' derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise '100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız' imasında bulunmuştu. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu da 'Toplumda umut yarattılar Erdoğan'ı devireceğiz' demişti.HDP Eş Başkanları Pervin Buldan ile Mithat Sancar, Kılıçdaroğlu'na oy vereceklerini geçtiğimiz hafta yaptıkları açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Böylece 'gizlenen' ortaklık açığa çıktı.İYİ Parti'nin Yurtdışı Türklerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Habib Suiçmez, HDP'nin Kılıçdaroğlu'nu destekleme kararının ardından hem görevinden hem partisinden istifa etti.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, kendilerine yöneltilen 'terör örgütleriyle iş birliği yapıyorlar' eleştirilerine, 'PKK ile iş tutanın Allah belasını versin. PKK'yla yan yana geleni Cenabıhak kahrı perişan eylesin. Şehitlerin kemiklerini sızlatanları Cenabıhak kahrı perişan eylesin. Rezil rüsva eylesin. Bu bedduayı beraber etmeye var mısın Sayın Erdoğan? Eğer PKK'nın P'sinin yanından geçmişsem Cenabıhak beni kahrı perişan eylesin' diyerek yanıt verdi.Akşener, geçtiğimiz aylarda da 'Sırtımızı PKK'ya dayıyoruz' diyen ortaklarının söylemlerini görmezden gelerek 'HDP'yi legal ve meşru' gördüğünü ifade etmişti.HDP'nin eski Eş Başkanı Figen Yüksekdağ, 'Biz sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz' açıklamasında bulunmuş, HDP vekili Fatma Kurtulan ise Meclis kürsüsünden 'İYİ Parti, size söylüyorum. Şu an koltuklarınızda HDP'nin ve PKK'nın oylarıyla oturuyorsunuz. Kapıya da çok yakınsınız, haddinizi bilin!' demişti.