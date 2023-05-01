İstanbul’da 'platonik aşk' cinayeti! Teklifini reddedince...

Korkunç olay dün İstanbul’un Başakşehir ilçesinde meydana geldi. Aynı iş yerinde çalışan 23 yaşındaki Ada Uzkul'a platonik aşık olan yabancı uyruklu kişi, dehşet saçtı. Uzkul'un evine kadar giden ve onu dışarı çağıran kişi, teklifi reddedilince silahla önce Uzkul'u sonra da kendini vurdu.

İstanbul'da yaşanan olay, Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde saat 22.30 sularında meydana geldi. Tekstil atölyesinde muhasebeci olarak çalışan Ada Uzkul'a platonik aşık olan ve aynı iş yerinde çalışan kişi, Uzkul'un evine gitti.Uzkul'u konuşmak için dışarı çağıran kişi, reddedilince yanında getirdiği silahla dehşet saçtı. Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen kişi, önce Ada Uzkul'u sonra da kendini vurdu.Silah seslerini duyan çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.