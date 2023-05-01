Erzincan’da araç içerisinde 8 kaçak göçmen yakalandı

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğünce yapılan ortak çalışmada; 24.04.2023 tarihinde saat 22.00 sıralarında bir araç içerisinde kimliksiz yabancı şahısların olabileceği bilgisi üzerine, polis ekiplerince araç Ketenciler olarak adlandırılan mevkiinde alındı.Araç içerisinde yapılan kontrollerde yurda kaçak yollardan girdiği tespit edilen 8 Afganistan uyruklu şahıs muhafaza altına alınarak, araç sürücüsü G.İ., gözaltına alındı. Sürücü G.İ., 25.04.2023 tarihinde sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.