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Elon Musk duyurdu! Twitter haber başına ödeme yapacak

Elon Musk, haber sitelerinin kullanıcılardan haber başına para kazanmalarını sağlayacak bir özelliğin gelecek ay kullanıma sunulacağını duyurdu.

Ekleme: 1.05.2023 - 12:39 Güncelleme: 1.05.2023 - 12:43 / Editör: Ozge Selin
Elon Musk duyurdu! Twitter haber başına ödeme yapacakSon yıllarda internet kullanımının bir hayli artması ve internet haberciliğinin büyümesi, dünyanın en büyük şirketlerinden biri olan Google'ın, haberlere daha fazla önem vermesini sağladı.

Ayrıca Facebook da platforma eklediği haberler özelliğiyle, ülke basınlarından çeşitli haberleri kullanıcılarıyla buluşturdu.

Twitter da haber işine giriyor
Milyarder iş insanı Elon Musk, Twitter'ı satın aldıktan sonra gelirlerin çok düşük olduğunu söylemiş ve birkaç yenilik duyurmuştu. Ünlü milyarder, şimdi de haber başına ödeme planını hayata geçiriyor.

Musk, haber sitelerinin kullanıcılardan haber başına para kazanmalarını sağlayacak bir özelliğin gelecek ay kullanıma sunulacağını duyurdu.

Medya şirketleri kullanıcılardan ücret alabilecek
Twitter CEO'su, sosyal medya platformunun, haber sitelerinin kullanıcılardan tek bir tıklamayla makale bazında ücret almasına izin vereceğini ve bunun hem kamu hem de özel yayıncıları için iyi bir kazanç olacağını duyurdu ve şu ifadeleri kullandı:

'Önümüzdeki ay kullanıma sunulacak olan bu özellik, medya yayıncılarının kullanıcılardan tek tıklamayla makale başına ücret almasına olanak tanıyacak. Bu hem medya kuruluşları hem de halk için büyük bir kazan-kazan durumu olacak.'

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