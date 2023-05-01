Dünyayı karanlığa gömebilir, Tüm yaşamı yok edebilir! Şimdiye kadar gördüklerimizin en büyüğü...

Son zamanlarda art artda yaşanan Güneş fırtınaları nedeniyle biliyoruz ki, Güneş solar maksimuma doğru ilerliyor. Güneş'te meydana gelen bu fırtınaları Dünya'yı haftalarca süren bir karanlığıa sürükleme ihtimali var. Ancak bundan daha kötüsü ile de karşılaşabilirdik. Bilim insanları ikili yıldız sistemi V1355 Orionis'te atmosferi dahi etkileyebilecek, dünyalardaki tüm yaşamı yok edebilecek büyüklükte bir süper patlamayı yakaladı.Güneş'ten gelen patlamalar genellikle Dünya'da jeomanyetik fırtınaları başlatır. En kötü durumlarda bu fırtınalar; teknolojiyi etkileyebilir, iletişimi bozabilir, elektrik şebekelerini kapatabilir ve uydulara zarar verebilir.Ancak bundan daha kötüsü de olabilirdi. V1355 Orionis'tekiler gibi patlamalar olsaydı, atmosferin değişmesi bile söz konusuydu.Güneş'tekinden on kat daha büyük bir süper patlamayı yakalayan uzmanlar, önemli bir detaya dikkat çekti.Eğer yeterince güçlü bir yıldız patlaması meydana gelirse bu tüm yaşamı yok edebilir.İşte bu nedenle yıldızlarda meydana gelen bu patlamalar bilim insanları için oldukça önemli...Japonya'daki Kyoto Üniversitesi'nden Shun Inoue liderliğindeki bir astronom ekibi, 3,8 metrelik (12,5 fit) Seimei Teleskopu ve Geçiş Yapan Ötegezegen Tarama Uydusu'nu (TESS) kullanarak V1355 Orionis'teki ikili sistemi izledi.Devasa büyüklükte bir yıldız patlamasını yakalayan uzmanlar, patlamanın hızını saniyede en az 990 kilometre olduğunu belirtti. Bu trilyonlarca ton malzemeyi uzaya taşıyan bir koronal kütle fırlatmasına dönüştü.Ekip tarfından yapılan ölçümler astronamların süper patlamaların nasıl başladığını anlamaları için önemli...V13555 Orionis'teki süper patlamanın, Güneş'teki patlamaları anlamak ve Dünya'ya etkilerini önlemek için önemli olduğu belirtliyor.