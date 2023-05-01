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CHP yandaşı Nevşin Mengü TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kin kustu: Kendisi biliyorsunuz diktatör

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kin kustu. Aliyev'in bir 'diktatör' olduğunu öne süren Mengü, "Büyük Putin Türkiye'ye gelmeyince, küçük Putin geldi. Arkadaşlar Aliyev bir diktatör, Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu." ifadelerini kullandı.

CHP yandaşı Nevşin Mengü TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kin kustu: Kendisi biliyorsunuz diktatör
Ekleme: 1.05.2023 - 19:26 Güncelleme: 1.05.2023 - 19:38 / Editör: Ozge Selin
CHP yandaşı Nevşin Mengü TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kin kustu: Kendisi biliyorsunuz diktatör
Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, bugün son buluyor. 4 gün boyunca yüz binlerce vatandaşa kapılarını açan TEKNOFEST, yerli ve milliliğe karşı duran kesimler tarafından hedef tahtasına kondu.

CHP yandaşı Nevşin Mengü TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kin kustu: Kendisi biliyorsunuz diktatör

Nevşin Mengü İlham Aliyev'e kin kustu: Kendisi biliyorsunuz diktatör

CHP yandaşı gazeteci Nevşin Mengü, geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte İstanbul'da düzenlenen TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e kin kustu.

Aliyev'in bir 'diktatör' olduğunu öne süren Mengü, 'Büyük Putin Türkiye'ye gelmeyince, küçük Putin geldi. Arkadaşlar Aliyev bir diktatör, Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu.' ifadelerini kullandı.

'Azerbaycan bir rejim tarafından yönetiliyor'

Mengü skandal açıklamasında şunları söyledi:

'Arkadaşlar bunu not edeyim, Putin gelemedi küçük Putin geldi neyse. Azeri arkadaşlar çıkıp konuşsun, Aliyev bir diktatör. Doğru düzgün seçim yapılmayan, gazetecilik faaliyeti olmayan muhaliflerin baskı altında olduğu bir ülke. Azerbaycan bir rejim tarafından yönetiliyor. Aliyev'in desteği de o anlamda çok sembolik, tam da o anlamda Cumhur İttifakı'nın vizyonu. Bir diktatör Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koluna girmiş durumda.'

CHP yandaşı Nevşin Mengü TEKNOFEST'e katılan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'e kin kustu: Kendisi biliyorsunuz diktatör

'Diktatör' dedikleri Aliyev göreve seçimle geldi

Azerbaycan'da 2018 yılında yapılan cumhurbaşkanlığı seçimini, yüzde 86,09 oyla mevcut Cumhurbaşkanı İlham Aliyev kazanmıştı.

Azerbaycan'da 2020 yılında yapılan genel seçimlerde ise Aliyev'in başkanı olduğu YAP, Milli Meclis'te 65 sandalye kazandı. Sonuçlara göre 43 bağımsız aday milletvekili olurken, Vatandaş Hemreyliyi Partisi 3, Demokratik Islahatlar Partisi, Büyük Kurtuluş Partisi, Bütöv Azerbaycan Halk Cephesi Partisi, Anavatan Partisi, Vahdet Partisi, Vatandaş Birliği Partisi ile Azerbaycan Demokratik Maarifçilik Partisi mecliste birer sandalye kazandı.

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