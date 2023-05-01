Can Ataklı'dan Selçuk Bayraktar'a küstah sözler! Hakaretler savurdu...

Savunma sanayisinin gözbebeği İHA ve SİHA'ları da hedef alan Can Ataklı, 'Yaptıkları maketten öte bir şey değil. Bütün bu numaralar tutmayacak, bu sefer olmayacak.' şeklinde akla ziyan ifadeler kullanmıştı.im Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ı küstah sözlerle hedef aldı. Türkiye'nin milli gururu SİHA'ları geliştiren isimlerden Selçuk Bayraktar'a, 'Damat efendi' şeklinde yakışıksız bir üslup ile seslenen Ataklı, 'Bugüne kadar dedim ki, 'Bu çocuk yetenekli, iyi bir mühendis, Türkiye için kazançtır.' Ama bu işin b.kunu çıkardı.' dedi.Can Ataklı, kendi YouTube kanalında yaptığı konuşmada, Bayraktar'ı açıkça hedef aldı. Ataklı, 'Bu Damat efendi, bugüne kadar dedim ki, 'Bu çocuk yetenekli, iyi bir mühendis, Türkiye için kazançtır.' Ama bu işin b.kunu çıkardı. Orada ABD'lilere peşkeş çekiliyormuş da, bilmem neymiş de, CIA'in adamı çıktılar da falan. Senin kayınpederin Tayyip Erdoğan olmasa nah yaparsın sen onları.' dedi.Hadsiz sözlerini sürdüren Ataklı, 'Sana bütün imkanlar tanınacak. Atatürk Havalimanı verilecek, İstanbul Havalimanı verilecek, bütün paralar verilecek, yurt dışına bütün pazarlığı senin kayınpeder yapacak, aynı şartları bana da verseler ben de başarılı olurum lan.' ifadelerini kullandı.Savunma sanayisinin gözbebeği İHA ve SİHA'ları da hedef alan Can Ataklı, 'Yaptıkları maketten öte bir şey değil. Bütün bu numaralar tutmayacak, bu sefer olmayacak.' şeklinde akla ziyan ifadeler kullanmıştı.