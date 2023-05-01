Bakan Soylu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçileceğini söyledi: Kemal'e bay bay diyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Tokatlılara Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını getirdiğini söyledi.Tarihi günlerden geçtiklerini dile getiren Soylu, '6 Şubat'ta tarihin, yerkürenin en büyük depremiyle karşılaştık. Tam 66 gün orada kaldık bakan arkadaşlarımızla, kıymetli Cumhurbaşkanımızın yönetiminde milletimizi yalnız bırakmamak, bu büyük depremde onlarla beraber olabilmek için. Konteynerlerden çadırına, aşından işine kadar Tokat'taki hemşehrilerimiz deprem bölgesindeki kardeşlerimize ellerini, gönüllerini uzattı. Allah sizden razı olsun.' diye konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 20 yıldır Türkiye'nin ve siyasetin istikrarı, ülkenin büyümesi için büyük mücadele verdiğini anlatan Soylu, Tokatlıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hak mücadelesinde yalnız bırakmadığını belirtti.Ülkenin büyümemesi için birtakım oyunların tezgaha konulduğunu vurgulayan Soylu, şöyle devam etti:'İçeriden ve dışarıdan ilk önce Gezi olaylarıyla başladı. Kıymetli Cumhurbaşkanımıza, dışarıdan tezgahlandığı çok açık olan, ülkemizin en önemli projelerine, 'Bunları yapmayın' dediler. Cumhurbaşkanımıza mektup gönderdiler. Erdoğan o mektubu aldı, buruşturdu, çöp tenekesine attı. Çünkü o mektup bu ülkenin tam bağımsızlığına, gelişmesine engel bir mektuptur. Diyordu ki, 'Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü yapmayacaksın, İstanbul Havalimanı'nı yapmayacaksın'. İstanbul Havalimanı'nın Orta Doğu'dan Afrika'ya, Orta Asya'dan Balkanlar'a, Avrupa'ya kadar dünyanın en büyük projelerinden biri olduğu geçtiğimiz yıl ispatladı. Avrupa'dan daha çok uçuş aldı, Avrupa'dan daha çok yolcu sayısı aldı. Etrafımızdaki coğrafyanın ve dünyanın en önemli istasyonu haline geldi. Onlar bizim dünyanın en önemli merkezi olmamızı, güçlü olmamızı istemiyor. Ardından dediler ki, 'Mersin'deki nükleer santrali yapmayacaksın'. Niçin? Çünkü bizim enerjimizin tam bağımsız olmasını istemiyorlar. Paramızı dışarıya vermemizi istiyorlar. Tayyip Erdoğan Mersin nükleer santralinin birinci etabını geçen günlerde açtı mı? Yanına Sakarya gaz sahasını ekledi mi?'Kato Dağı'nda geçmişte teröristler bulunduğunu aktaran Soylu, 'Şimdi Allah'ımıza şükürler olsun, ay yıldızlı bayraklar, beş vakit okunan ezan-ı Muhammedi var. Petrol bulduk, tam 6 aydır. Bir şehidimiz vardı, Esma Çelik. O kuyuların yollarını yaparken el yapımı patlayıcı patladı, bombayı imha etmeye çalışırken kızımız şehit oldu. O kuyuların, o bölgenin ismine 'Esma Çelik bölgesi' ismini verdik.' diye konuştu.Soylu, 5 gün önce oradan bir müjde daha geldiğinin altını çizerek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Gerçi bay bay Kemal bunlara çok üzülüyor. O kendi başına bulacağını buldu zaten. Yanındaki onun masasına 'kumar masası' dedi. Daha ne bulsun? Ona üç koyun verseniz kaybeder mi? Koyunlar sis olsa da akşam ahırın yolunu, ağılın yolunu bulurlar, değil mi? Kemal Kılıçdaroğlu akşam evinin yolunu bulur mu? Allah'ın izniyle 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilecek. Kemal'e, 'bay bay' diyecek. Gabar Dağı'ndan gelen müjde ne biliyor musunuz? Suudi Arabistan kalitesinde ve Türkiye'nin en büyük eserlerinden birisini yakaladı. Bereket geliyor, ülkemize bolluk geliyor ve büyüme geliyor. Sadece o mu? 'Avrasya yapamazsın, Marmaray yapamazsın, Kuzey Marmara Otoyolu'nu yapamazsın, Yusufeli Barajı'nı yapamazsın' dediler Tayyip Erdoğan'a. Onları yaptı, üstüne İHA'yı da SİHA'yı da yaptı. Anadolu gemisini de yaptı. Altay tankını yaptı. Kızıl Elma'yı da yaptık. Akıncı'yı da yaptık. Yapmadığımız kalmadı.'Gezi olayları ile 17/25 Aralık FETÖ darbe girişimlerinin yaşandığını anlatan Soylu, 'Olayların arkasında Amerika var. Kaptan selametle oradan da çıktı, gemisini karaya oturtmadın. Onların evlerini yapmadı. Hiç unutmayın, Recep Tayyip Erdoğan 85 milyonun cumhurbaşkanı, devlet 85 milyonun devletidir.' dedi.Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi akşamı Atatürk Havalimanı'na indiğini belirten Soylu, şunları söyledi:'Orada FETÖ'cülerle anlaşıp, sıvışıp eve gidip maç seyreder gibi bu milletin büyük belayla karşı karşıya kaldığı o saatleri seyretti mi? Bu millet kimi seçecek? 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenlere sesleniyorum. 15 Temmuz'da tankçılarla anlaşıp eve gidip maç seyreder gibi ayak ayak üstüne atan bay bay Kemal'i mi, 'Ölümüne milletin yanındayım' diyen Recep Tayyip Erdoğan'ı mı? 15 Temmuz'un arkasında bal gibi Amerika vardır. Bunu o gün de söyledim. 16 Temmuz'da söyledim. Sonra beni iki defa istenmeyen adam, yasaklı adam ilan ettiler. On bin defa ilan etseniz ne olur, bir milyon defa ilan etsen ne olur Amerika? Eskiden bu ülkede Amerika'nın büyükelçisi laf söylediği zaman derlerdi ki, 'Acaba bir şey mi olacak?' Herkes endişe içerisinde olurdu. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın yönettiği Türkiye'de Allah'a hamdolsun, Amerikan Başkanının söylediği sözleri kimse sallamıyor.' diye konuştu.Süleyman Soylu, 29 Ekim 2023'te Türkiye'nin dağlarında bir tek terörist kalmayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:'HDP'nin bir cumhurbaşkanı adayı var mı? Yok. Peki kimi destekliyorlar? Bay bay Kemal'i mi? Peki bunlar masanın altında değil miydi? Yedi oldu mu? Ama masanın üstünde birisi var, o da altına indi. O kim biliyor musunuz? Şehidin ailesine kötü söz söyleyeni milletvekili adayı yapan var ya. PKK'nın, HDP'nin desteklediği belediyelerden ihalelerin peşinde koşan var ya. Utancından, millete söyleyecek sözü olmadığı için Meral Akşener masanın altına girdi. Bu memleketi yönetmeye cesaret ister, yürek ister, iman ister, inanç ister, Recep Tayyip Erdoğan olmak ister. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyenler, kim gelsin? Kuzey Irak'ta, kuzey Suriye'de terör devleti kurdurmak istedi Amerika. Müsaade ettik mi? Kim etmedi? Recep Tayyip Erdoğan etmedi, Reis etmedi.'Bu arada Soylu, Tokat Havalimanı'ndan şehir merkezine gelirken bir süre Türkiye'nin otomobili Togg'u kullandı.