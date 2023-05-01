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Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine tepki: Her gün pembe masal uydurarak seçmen avına çıkıyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözde vaatlerine tepki göstererek "Bizler boş vaatlerle, öyle her güne bir pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz. Bizler, yeni yatırımlarla, artan istihdam ve üretimle, rekorlar kıran ihracatımız ve turizm gelirlerimizle her geçen gün büyüyen ülkemizin tüm kaynaklarını, insanımızın hizmetine sunuyoruz." açıklamasında bulundu.

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine tepki: Her gün pembe masal uydurarak seçmen avına çıkıyor
Ekleme: 1.05.2023 - 21:37 Güncelleme: 1.05.2023 - 21:53 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine tepki: Her gün pembe masal uydurarak seçmen avına çıkıyor
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada emekli maaşı ve asgari ücret artışları, EYT ve ek gösterge düzenlemesi gibi konularda atılan adımları aktarırıken 7'li koalisyonun Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine de tepki gösterdi.

'ÜLKEMİZİN TÜM KAYNAKLARINI, İNSANIMIZIN HİZMETİNE SUNUYORUZ'

Bakan Nebati paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

'Sayın Kılıçdaroğlu, bizler boş vaatlerle, öyle her güne bir pembe masal uydurarak seçmen avına çıkmıyoruz. Bizler, yeni yatırımlarla, artan istihdam ve üretimle, rekorlar kıran ihracatımız ve turizm gelirlerimizle her geçen gün büyüyen ülkemizin tüm kaynaklarını, insanımızın hizmetine sunuyoruz.

Bizler, milletimize art arda asırlık eserler kazandırırken birlik içinde Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye azimle devam ediyoruz. Büyüyen Türkiye'mizin büyüyen kaynaklarıyla, emeklilerimizin haklarında da her geçen gün kayda değer iyileştirmeler gerçekleştirdik. Ek gösterge düzenlemeleriyle yaklaşık 5,3 milyon memur ve memur emeklimizin mali haklarında önemli artışlar sağladık.

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine tepki: Her gün pembe masal uydurarak seçmen avına çıkıyor

'EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINI 7 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTTİK'

Bu yılın Ocak ayında, tüm emeklilerimizin aylıklarındaki artışı, yasal oranları neredeyse ikiyle çarparak gerçekleştirdik ve yüzde 30'a yükselttik. En düşük emekli aylığı tutarını, Ocak 2023'ten geçerli olmak üzere, önce 5.500 TL'ye, daha sonra Nisan ayından itibaren de 7.500 TL'ye yükselttik. Böylece, en düşük emekli aylığını geçen sene Temmuz ayına göre yüzde 114'ün üzerinde bir oranla artırdık. 7.500 TL'nin üzerinde maaşı olan emeklilerimize yönelik çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. Emeklilerimize ödenen bayram ikramiyelerini 1.100 TL'den 2.000 TL'ye çıkarttık.

'EYT DÜZENLEMESİNİ YÜRÜRLÜĞE KOYDUK'

EYT düzenlemesini söz verdiğimiz gibi yürürlüğe koyduk, insanımızın beklentilerini karşıladık. İstiklal Harbi ile Kore Savaşı ve Kıbrıs Barış Harekâtı'na katılan gazilerimize verilen şeref aylıkları ile vatani hizmet tertibinden bağlanan aylıkları herhangi bir ayrıma tabi tutmadan net asgari ücret tutarına yükselttik.

Bakan Nebati'den Kılıçdaroğlu'nun boş vaatlerine tepki: Her gün pembe masal uydurarak seçmen avına çıkıyor

'REFAHI ARTIRMA KONUSUNDA KARARLIYIZ'

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, bir yandan ülkemizi küresel bir güç konumuna adım adım taşırken, bir yandan da giderek artan kaynaklarımızla emeklilerimizin ve milletimizin her bir ferdinin refahını günbegün artırmak konusunda kesin kararlıyız!'

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