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Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da 1763 vatandaşımız ile 22 ülkeden 298 kişiyi tahliye ettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Sudan'da 1763 vatandaşımız ile 22 ülkeden 298 kişiyi tahliye ettik. Bizden yardım isteyen herkese Sudan'da da yardım elimizi uzattık." dedi.

Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da 1763 vatandaşımız ile 22 ülkeden 298 kişiyi tahliye ettik
Ekleme: 1.05.2023 - 21:03 Güncelleme: 1.05.2023 - 21:13 / Editör: Ozge Selin
Bakan Çavuşoğlu: Sudan'da 1763 vatandaşımız ile 22 ülkeden 298 kişiyi tahliye ettik
Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Dr. Gönül Peçen-Dr. Ahmet Peçen 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve 112 Ambulans Helikopter İniş alanı açılış töreninde, sağlık alanında devlet, millet el birliğiyle tüm ihtiyaçları karşıladıklarını belirtti.

Türkiye'nin büyüdüğünü ve bu nedenle ihtiyaçlarının arttığını söyleyen Çavuşoğlu, ihtiyaçları önceden öngörüp tedbirleri almaları gerektiğini kaydetti.

Vatandaşlara 8 binden fazla ilacı ücretsiz verdikleri bilgisini paylaşan Çavuşoğlu, 'Kanser tedavisi dahil birçok tedaviye özel hastanelerde de olsa ilave ücret ödenmiyor. Vatandaşlarımızın hastaneye erken ulaşması da çok önemli.' dedi.

Yurt dışında yaşayan vatandaşları bulundukları ülkelerde istedikleri tedaviyi göremedikleri zaman uçak ambulans ile Türkiye'ye getirdiklerini anlatan Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

'Vatandaşını gerçek anlamda yalnız bırakmayan devlet büyük ve sosyal devlet olur. Sudan'da karmaşa oldu. Oradaki vatandaşlarımızı burnu kanamadan ülkemize getirmek için bakanlıktaki arkadaşlarımız, Sudan Büyükelçiliğimiz, Türk Hava Yolları ve Milli Savunma Bakanlığı seferber oldu. Vatandaşlarımızı getirdik. Kurşun isabet etmesi sonucu yaralanan vatandaşımız da vardı. Ambulanslar havalimanında bekliyordu. İlk tedavilerinde ciddi bir durumun olmadığını hekimlerimizden öğrendik.'

'VATANDAŞIMIZIN HER ZAMAN YANINDAYIZ'

Sudan'dan gelmek isteyen vatandaşların hepsini Türkiye'ye getirdiklerini vurgulayan Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

'Sudan'da 1763 vatandaşımız ile 22 ülkeden 298 kişiyi tahliye ettik. Bizden yardım isteyen herkese Sudan'da da yardım elimizi uzattık. Yabancı ülkelerin vatandaşlarını İstanbul'dan ülkelerine gönderdik. Destekleri için Sudan'a, Suudi Arabistan'a, Etiyopya'ya ve Mısır'a teşekkür ediyorum. Sudan Nyala'da bir hastanemiz vardı. Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan arkadaşlarımız da zor şartlar altında görevlerini sürdürdüler. Aileleri panikledi ama onlara orada bir tehlikenin olmadığını söyledik. Personel değişimi konusunda Sağlık Bakanlığıyla çalışıyoruz. Yeni personeli götürüp oradaki personeli de Türkiye'ye getireceğiz. Biz böyle büyük bir devletiz. Vatandaşımızın her zaman yanındayız.'

Açılışta Çavuşoğlu'na Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, İl Sağlık Müdürü İsmail Başıbüyük ve AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin eşlik etti.
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