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Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı

Partilerin milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na bildirmesi sonrası muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıktı. DEVA Partili Sadullah Ergin'in CHP listelerinden milletvekili adayı olması, CHP yandaşlarını bir hayli kızdırdı. Geçtiğimiz yıllarda Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile kişisel tartışmalara giren Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, "Kabul etmiyoruz" diyerek isyan bayrağını açtı.

Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Ekleme: 9.04.2023 - 22:41 Güncelleme: 9.04.2023 - 23:19 / Editör: Ozge Selin
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi, bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti ve muhalefet kanadında büyük tartışmalar çıktı.

DEVA Partili Sadullah Ergin CHP'den aday oldu ortalık karıştı

DEVA Partili Sadullah Ergin, Ankara'dan CHP Milletvekili adayı olarak gösterildi. Bu gelişme sonrası Ergin'in yıllar önce Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile girdiği tartışmalar gündeme geldi.

Kılıçdaroğlu'ndan Ergin'e: 'Sen milletvekili bile olamazsın'

Kılıçdaroğlu'nun 2010 yılındaki bir grup konuşmasında Ergin'e ağır ifadelerle yüklenmişti. Kılıçdaroğlu, büyük laflar ederek 'Bu ülkenin talihsizliği ne? Ali Dibo'cudan Adalet Bakanı olur mu? Sen uygar bir toplumda Adalet Bakanı değil, milletvekili olamazsın' demişti.

CHP'liler 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı

Ergin'in CHP listesinden aday olmasına tepki gösteren Yılmaz Özdil, Uğur Dündar, Şaban Sevinç ve Mustafa Balbay'ın başını çektiği CHP'liler, 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları şöyle:

Şaban Sevinç: 'İnanamıyorum, CHP'nin kalesinde'

CHP yandaşı gazeteci Şaban Sevinç: 'İnanamıyorum. Sadullah Ergin Çankaya listesinde. CHP'nin kalesinde. Atatürk'ün Çankaya'sında.'

Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı

CHP eski vekili Mustafa Balbal: 'Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş'

CHP'de 24-25-26. dönem İzmir Milletvekilliği yapan Mustafa Balbay da Ergin'in listede yer alması sonrası sinir küpüne döndü.

Balbay, 'Sadullah Ergin'i listede görünce aklımıza ilk Silivri Cezaevinde pinpon oynaması geldi. Hani o, FETÖ'nün en alçak kumpasları kurduğu günlerin Adalet Bakanı! Ergin'i kutluyoruz, iyi oyuncuymuş!' cümlelerini kurdu.

Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı

Yılmaz Özdil: 'Unutan vatan hainidir'

CHP yandaşı gazeteci Yılmaz Ödil ise Ergin için, 'Asrın iftirası Balyoz'u Ergenekon'u unutan ahmak, unutturan vatan hainidir, Ali Dibo'yu listeye koymayın kardeşim, yapmayın…' paylaşımını yaptı.

Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı

Uğur Dündar: 'Kabul etmiyorum'

Ergin'in adaylığına bir tepki de Uğur Dündar'dan geldi: 'Söylemesem olmaz!.. Fenerbahçe'ye 3 Temmuz Fetö kumpası yapılırken Adalet Bakanı olan Sadullah Ergin'in Atatürk ve Cumhuriyet ile özdeş olan Çankaya'dan aday gösterilmesini bir Fenerbahçeli olarak kabul edemiyorum.'

Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı

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