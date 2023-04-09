Mansur Yavaş, Ankara için seçime kadar çalışmayacağını itiraf etti!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Mansur Yavaş, seçim günnüne kadar Ankara için çalışmayacağını itiraf etti.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş katıldığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.Kılıçdaroğlu ile birlikte seçim propaganda gezilerine katılacağını belirten Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "adayımızla Salı günü Çanakkale’den başlıyoruz. Bazen Kılıçdaroğlu’yla, bazen Akşener’le, bazen İmamoğlu’yla olacak şekilde gezilere başlıyoruz” dedi.Sözlerini sürdüren Mansur Yavaş, seçim gezilerine başlayacakları için Pazartesi günü itibariyle seçime kadar Ankara için çalışmayacağını belirtti.