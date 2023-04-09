Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu

7'li Koalisyon Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanı olduğu CHP'nin milletvekili listesi tartışmalara neden oldu. DEVA Partisi adayı olarak CHP listesinden Mersin milletvekili adayı olan Mehmet Emin Ekmen'in ise geçmiş yıllarda Kılıçdaroğlu ile tam anlamıyla alay eden paylaşımları ortaya çıktı. Ekmen'in paylaşımları arasında "Ah Kılıçdaroğlu ah.. Yine mi çuvallamış?" ve "Bu kafa mı ülkeyi yönetmeye talip? Türkiye'nin en büyük şanssızlığı CHP ve Kılıçdaroğlu" gibi ifadeler var.

Partilerin aday listeleri tek tek belli olurken ilginç manzaralar da ortaya çıkıyor. CHP, DEVA, Gelecek, Demokrat ve Saadet partisi adaylarını ortak liste olarak milletvekili listelerine ekledi. Bu isimler arasında ise epey tartışılan ve CHP'lilerin de tepkisini çeken isimler var.KILIÇDAROĞLU'YA ALAY EDEN CHP'Lİ VEKİL ADAYI!DEVA Partisi adayı olarak CHP'nin Mersin 3. sıradan listeye eklediği Mehmet Emin Ekmen'in geçmişte yaptığı açıklama ve paylaşımlar ise durumun vehametini gözler önüne serdi.ALAY KONUSU YAPTIEkmen Kılıçdaroğlu ile tam anlamıyla dalga geçmiş.'KILIÇDAROĞLU YİNE Mİ ÇUVALLAMIŞ!'Ekmen'in paylaşımları arasında 'Kılıçdaroğlu Meclis'teki törene katılamamış ... Bu da bir ilk sanırım.' 'Kılıçdaroğlu yine mi çuvallamış ' gibi ifadeler var.'TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ŞANSSIZLIĞI CHP VE KILIÇDAROĞLU'Ekmen'in ayrıca 'Türkiye'nin en büyük şanssızlığı CHP ve Kılıçdaroğlu' paylaşımı da var.İşte o paylaşımlar!