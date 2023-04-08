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İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! Yine başa mı döndük?

7'li koalisyonda milletvekili adayı belirleme kavgası perde arkasından çıkarak, artık açık açık dillendirilmeye başlandı. CHP'de aday belirleme toplantısı için çalışmalar devam ederken, İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından, "Yine başa mı döndük?" yazdı. Çıray, ardından yaptığı açıklamada da, 'oylarımız baraj altı' itirafında bulundu ve adaylıktan çekildiğini açıkladı.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! Yine başa mı döndük?
Ekleme: 8.04.2023 - 23:18 Güncelleme: 9.04.2023 - 01:05 / Editör: Ozge Selin
İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! Yine başa mı döndük?
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken, kavga, kriz ve kaosun eksik olmadığı muhalefet ittifakında yeni bir büyük krizin fitili ateşlendi. 7'li koalisyonda aday ve liste belirleme kavgası perde arkasından çıkmaya ve açık açık dillendirilmeye başlandı.

Yüksek Seçim Kurulu'na listelerin teslim edilmesine kısa bir süre kala 7'li koalisyonda peş peşe yeni gelişmeler yaşanıyor. CHP'de saat 22.00'de başlayacağı açıklanan Parti Meclisi Toplantısı da, önce 00.00'a ardından 03.00'e ertelendi.

İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray sosyal medya hesabından, 'Yine başa mı döndük?' paylaşımı yaptı. Aytun Çıray'ın paylaşımı kullanıcılar tarafından masadan kalktıkları güne gönderme olarak değerlendirildi.

Öte yandan; İYİ Parti'de, CHP'nin aksine masadaki diğer partilerin vekil adaylarına yer verilmeyeceği kamuoyunda biliniyordu.

ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ: KRİZ SONRASI BARAJ ALTINA DÜŞEN OYLARA DİKKAT ÇEKTİ!

Aytun Çıray yaptığı başka bir paylaşımda da, '14 mayıs sonrası Türkiye'ye farklı zeminde katkıda bulunmak umuduyla İYİ Parti milletvekili adaylıĝımdan feragat ediyorum. İzmir'de Saygıdeğer Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olması.. Ve kriz sonrası baraj altına düşen oylarımızı yükseltmek için çok çalışacağım.' ifadelerine yer verdi.

İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! Yine başa mı döndük?

'KILIÇDAROĞLU TOPAL ÖRDEK OLUR!'

İYİ Parti Genel Başkandanışmanı Aytun Çıray, geçtiğimiz günlerde katıldığı yayında Meclis'te çoğunluğu sağlayamamaları durumuna ilişkin bir açıklama yapmıştı. Parlamentoda çoğunluğu kaybeden bir cumhurbaşkanının rahat çalışmasının ve kararlar almasının zor olduğunu söyleyen Çıray, '300 çoğunluğunu aşamazsak Kemal Kılıçdaroğlu topal ördek olur' demişti. Çıray, Akşener'in masadan kalktığı süreçte oy oranlarının düştüğünü de itiraf etmişti

İYİ Partili Aytun Çıray'dan 'oylarımız baraj altı' itirafı: Adaylıktan çekildi! Yine başa mı döndük?

İYİ PARTİ'DE ŞOK İSTİFA: SİYASİ MÜHENDİSLİK YAPILDI!

İYİ Parti'de Milletvekilliği adaylığı için koltuğunu bırakan Antalya'nın Demre İlçe Belediye Başkanı Avukat Okan Kocakaya, zehir zemberek bir istifa mektubuyla bu kez İYİ Parti'den ayrıldı. Kocakaya, genel merkez için 'siyasi mühendislik' vurgusunda bulundu.

Milletvekilliği adaylığı için koltuğunu bırakan Antalya'nın Demre İlçe Belediye Başkanı Av. Okan Kocakaya, zehir zemberek bir istifa mektubuyla bu kez İYİ Parti'den ayrıldı. 31 Mart 2019 tarihinde İYİ Parti'den Demre Belediye Başkanı seçildiğini belirten Kocakaya Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmede yaptığı istişare sonunda 16 Mart tarihinde başkanlık görevinden görevden ayrıldığına vurgu yaptı.

Okan Kocakaya kamuoyu ile paylaştığı açık mektupta milletvekilliği temayül yoklamasında siyasi mühendislik yapıldığını söyledi. Mektubun devamında uyarılara rağmen genel merkezin dikkate almadığını da belirten Kocakaya, '2 Nisan 2023 tarihinde Antalya'da yapılan, alt yapısı ve etik çerçevesi tanımlanmamış, bir usülsüzlüğü içinde barındıran, demokratik kuralları ve tarafsızlığı sağlanamayan, 34 bin üyeden sadece 6 bin üye ile yapılan temayül yoklaması; sağlıklı ve güvenilir sonuç vermemiştir. Bütün Antalya kamuoyunun aynı kanaatte olmasına rağmen; milletvekili adayı belirlemede etik ve ahlaki olmayan usulsüz yapılan temayül yoklamasının esas alınacağının bildirilmesi ile süreç, tam bir siyasi mühendislik halini almıştır' dedi.
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