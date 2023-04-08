İYİ Parti'de şok istifa: Milletvekilliği için önce belediye başkanlığından ayrıldı sonra...

Milletvekilliği adaylığı için koltuğunu bırakan Antalya'nın Demre İlçe Belediye Başkanı Av. Okan Kocakaya, zehir zemberek bir istifa mektubuyla bu kez İYİ Parti'den ayrıldı. 31 Mart 2019 tarihinde İYİ Parti'den Demre Belediye Başkanı seçildikten sonra öncü projelere imza attığını belirten Kocakaya Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmede yaptığı istişare sonunda 16 Mart tarihinde başkanlık görevinden görevden ayrıldığına vurgu yaptı.Okan Kocakaya kamuoyu ile paylaştığı açık mektupta milletvekilliği temayül yoklamasında siyasi mühendislik yapıldığını söyledi. Mektubun devamında uyarılara rağmen genel merkezin dikkate almadığını da belirten Kocakaya, '2 Nisan 2023 tarihinde Antalya'da yapılan, alt yapısı ve etik çerçevesi tanımlanmamış, bir usülsüzlüğü içinde barındıran, demokratik kuralları ve tarafsızlığı sağlanamayan, 34 bin üyeden sadece 6 bin üye ile yapılan temayül yoklaması; sağlıklı ve güvenilir sonuç vermemiştir. Bütün Antalya kamuoyunun aynı kanaatte olmasına rağmen; milletvekili adayı belirlemede etik ve ahlaki olmayan usulsüz yapılan temayül yoklamasının esas alınacağının bildirilmesi ile süreç, tam bir siyasi mühendislik halini almıştır' dedi.Milletvekilliği seçimi için görevlerinden istifa eden yüksek mahkeme üyeleri, hakimler, savcılar, subay ve astsubaylar, belediye başkanları, belediye meclis üyeleri ve il genel meclis üyeleri tekrar görevlerine dönemiyor.