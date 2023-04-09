CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi, bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği yapan CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti.2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilen Okan Onur Konuralp, CHP Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı oldu.Adaylığı açıklanan Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.Önceki yıllarda paylaşılan fotoğrafın tekrar gündem olmasıyla birlikte tepkiler ardı ardına geldi.