  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi

Okan Onur Konuralp, CHP'den Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı oldu. Konuralp'in adaylığının kamuoyuna duyurulması sonrası, geçtiğimiz yıllarda PKK elebaşı Abdullah Öcalan hakkında yaptığı paylaşımlar yeniden gündeme geldi.

CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi
Ekleme: 9.04.2023 - 19:12 Güncelleme: 9.04.2023 - 19:27 / Editör: Ozge Selin
CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi
Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına giderek cumhurbaşkanı ve milletvekillerini seçecek. Partilerin aday listelerinin Yüksek Seçim Kurulu'na (YSK) teslimi, bugün saat 17.00 itibarıyla sona erdi. Listelerin YSK'ya teslim edilmesi sonrası partilerin aday gösterdiği isimler de kamuoyuyla paylaşıldı.

Terör örgütü PKK'nın siyasi kolu HDP ile iş birliği yapan CHP'nin listesinde yer alan bazı isimler dikkat çekti.

2020 tarihinde TBMM Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu üyeliğine seçilen Okan Onur Konuralp, CHP Ankara 1'inci Bölge 4'üncü sıradan milletvekili adayı oldu.

CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi

CHP'nin vekil adayı, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımlar yaptı

Adaylığı açıklanan Konuralp'in sosyal medya hesabından terörist başı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafını paylaştığı ortaya çıktı.

CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi

Önceki yıllarda paylaşılan fotoğrafın tekrar gündem olmasıyla birlikte tepkiler ardı ardına geldi.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Sadullah Ergin CHP'den aday oldu: Partililer 'Kabul etmiyoruz' diyerek isyan bayrağını açtı
Bakan Koca'dan vekil adayı olmaması sonrası ilk paylaşım: Cumhur İttifakı'nın başarısı için tüm gücümüzle çalışacağız
CHP'li Erdoğan Toprak ve eşinden karı-koca vekillik oyunu: 'Liyakat' masallarını gözler önüne seren pazarlık!
Şehit yakınına küfreden Lütfü Türkkan İYİ Parti'nin Kocaeli'nden 1. sıra adayı oldu
HDP'li Sibel Yiğitalp'ten özerklik mesajı: YPS'ye başarılar diliyorum
Süleyman Şenol Meral Akşener'i 'erdemsiz' olarak niteleyip vekil adayı olduğu İYİ Parti'den istifa etti: Kurucu hedeflerden saptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Durmak yok' deyip paylaştı: Son birkaç haftada yaptıklarımız
Yeniden Refah Partisi milletvekili aday listesini duyurdu: Fatih Erbakan İstanbul 2'nci Bölge 1'inci sıradan aday
Kılıçdaroğlu'yla alay eden Mehmet Emin Ekmen CHP listesinden aday oldu
CHP, teröristbaşı Öcalan'ı öven paylaşımları bulunan Onur Konuralp'i Ankara'dan aday gösterdi
Mansur Yavaş, Ankara için seçime kadar çalışmayacağını itiraf etti!
AK Parti'den milletvekili adayı olan Osman Gökçek'ten ilk açıklama!
Osman Gökçek AK Parti'den milletvekili adayı oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllar önce Sadullah Ergin ile ilgili söyledikleri gündem oldu
AK Parti'de Milletvekilliği aday listesi belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk gözlem uydusu İMECE'nin fırlatılma tarihini açıkladı
İYİ Parti'de çarşı pazar karıştı: Teyamül para karşılığında mı yapıldı?
AK Parti'de liste mesaisi tamam! Başkan Recep Tayyip Erdoğan son rötuşları yaptı
Mavi Vatan'ın yeni muhafızı: Türkiye'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu yarın TSK’ya teslim edilecek
Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Zemzemdeki esrarengiz sır: Bilim dünyasını bile şaşkına çevirdi

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Meteoroloji'den 15 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı bekleniyor

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Depremin şiddetini gözler önüne serdi: Fay hattı çiftlik evini ikiye böldü: Toprak 3 metre çöktü 7 metre kaydı

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek