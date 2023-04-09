Başkan Erdoğan'dan seccade tepkisi: 14 Mayıs'ta haddini siz bildireceksiniz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Pendik Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları;Sizlerin vasıtasıyla buradan tüm Pendik'e tüm dostlarımıza sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Başı rahmet, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı şerifinizi kutluyorum.Şu anda enkazları kaldırıyoruz. En yakın zamanda da konutları bitirerek hak edenlere teslim etmenin gayreti içerisinde olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Afetle mücadele eden vatandaşlarımızla birlikte, Filistinli kardeşlerimize de dua ediyoruz. Bir damla suya, kuru ekmeğe muhtaç bir şekilde Ramazan'ı geçerin Yemenli kardeşlerimize dua ediyoruz.Anlıyorum anlıyorum, seccadeyi gösteriyor da, seccadeyi neden gösterdiğini anlıyorum. Sevgili kızlarımız siz kıblenizi biliyorsunuz ama kıbleyi bilmeyenler tabi ki seccadeye ayakkabı ile basar.Bunlara asıl kıblenin neresi olduğunu 14 Mayıs'ta siz belirleyeceksiniz. Kardeşlerim bizim derdimiz var. Fakat istismarla bu yollarda dolaşanlar bilmezler ki 14 Mayıs'ta gereken dersi benim milletim verecektir. Kalbi bizimle çarpan tüm gönül dostlarımıza dua ediyoruz.'YÜRÜYECEK BU MİLLET ARKANDAN'Bugün bir kez daha Pendik'te olmanın bahtiyarlığı içerisindeyim. Biz tüm ilçeleriyle İstanbul'u bir başka seviyoruz. Özellikle Pendik'i bambaşka seviyoruz. Pendik bize sahip çıkan bizi daima bağrına basan bir ilçemiz. Pendik aynı zamanda milli iradenin kalesi olan ilçemiz. Bu toplandığımız meydanın bizim için çok anlamı var. Ah şu meydanların bir dili olsa da konuşsa. İşte bu meydan mücadelemizin de muhabbetimizin de bizzat şahidi olan bir meydan. İşte muhteşem bir katılım. Vatandaşlarımızın ilgi ve alakası neyin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Sordum emniyete buradaki katılım ne? Aldığım cevap şu 50 bin. Yürüyoruz, yürüyecek bu millet arkandan diyorlar.'YATIRIMLARLA İLÇEMİZİN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİK'Bu aziz şehri tamamıyla bağrımıza basıyoruz. Bakımsızlığın pençesinde kıvranan o eski Pendik'i asla unutamadık. Bir daha eski kötü günlerine döndürmemek için hep canla başla çalıştık. Yaptığımız yatırımlarla ilçemizin çehresini değiştirdik. Bugün yollarıyla parklarıyla göz dolduruyor. Bugün değişik bir Pendik var. İlçemize emek veren herkesten Allah razı olsun diyorum.4 MİLYAR TL'LİK YATIRIM YAPTIKBugün de hizmet ve eser siyasetimize yeni halkalar ekliyoruz. Pendik, yeni nesil yaşam merkezinden gençlik kamplarına, kentsel dönüşüm projelerinden spor tesislerine, çarşılara, konaklara pazarlara kadar toplam 168 ayrı yatırımı resmen bugün sizlerin hizmetine sunuyoruz. Açılışını yaptığımız güncel rakamla bu yatırımların bedeli 4 milyar TL. Bu eserlerin Pendik'e hayırlı olmasını diliyorum.BAŞKAN ERDOĞAN MÜJDEYİ VERDİBugün sizlerle mutlu bir haberi paylaşmak istiyorum. Orta ve Dumlupınar mahallelerinde kentsel dönüşüm projelerini hayata geçiriyoruz. 1300 hak sahibi vatandaştan rızalarını aldık. 1747 konuttan oluşan projemizin ihalesini önümüzdeki hafta yapacağız.6 Şubat'tan beri Pendik Belediyesi bölgeye hizmet veriyor. Hasar görenin, yıkılanın yerine çok daha iyisini yapıyoruz. El birliği içerisinde yaralarımızı süratle sarıyoruz. İnşallah bu zor günleri de atlatacağız.VATANDAŞLARDAN DİKKAT ÇEKEN PANKARTBak bak neler yazmışlar oraya, 'Bay bay Kemal iyi adam, hoş adam, dağarcığı boş adam, batırır bu ülkeyi 1 kadın 5 adam'7'Lİ MASA HALA ANLAŞAMADIKardeşlerim bu kardeşinizin size neyi anlatsın, Bay bay Kemal'in ne olduğunu biliyorsunuz. Bu kardeşiniz İstanbul'a belediye başkanı oldu mu? Bu İstanbul'u pırıl pırıl hale biz getirdik mi? CHP'den almadık mı o zaman biz İstanbul'u? Bu bay bay Kemal aday oldu biliyorsunuz, Kağıthane'yi sordular, Kağıttepe dedi. Aynı gafları yine yapıyor mu? 7'li masa hala anlaşamadı. Yarın listelerinde kimler var göreceğiz.'BM'NİN KARŞISINA TÜRK EVİ'Nİ DİKTİK'BM Genel Kurulu'nda yaptığımız konuşmalarla dünyaya mesajımızı verdik mi? Tam BM'nin karşısına Türk Evi'ni diktik mi? Tam 32 kat. Öyle lafla peynir gemisi yürümüyor. İcraat icraat. Kardeşlerim göreve geldik, eğitimde ne haldeydik biliyorsunuz. 76 tane üniversitemiz vardı şimdi 208 tane üniversite var.'BAY BAY KEMAL BELEDİYELERİNİZ NE YAPTI SEN DE ANLAT'Bu zor günlerinden üstesinden hep birlikte geleceğiz. Cumhur İttifakı ile 7'li kumar masasının farkını görüyorsunuz. Bizim tek gayemiz vatandaşlarımızın refahını sağlamaktır. Bizim amacımız İstanbul'u yeni yatırımlarla buluşturmaktır. Bay bay Kemal sen ne anlarsın bu işlerden ya? Belediyeleriniz ne yaptı, anlat da bir görelim. Biz bugüne kadar yaptık ve yapacağız.YATIRIMLAR DEVAM EDECEKŞimdi TEKNOFEST yakında büyük bir gösteriye hazırlanıyor. Ekonomik durumu ne olursa olsun her bir vatandaşımızın dünyadaki en iyi imkanlara sahip olması gerektiğine inanıyorum. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon insanımızın talebini karşıladık. Maaşlarını verdik. En düşük emekli maaşını 7500 liraya çıkardık mı? Milli muharip uçağımızı Hürjet'i hangardan çıkardık.