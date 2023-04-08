Silahlı saldırı sonrası aracıyla hastaneye giderken kaza yapmıştı: Katil zanlısı yakalandı

Güngören, Güneştepe mahallesinde 6 Nisan saat 02.15'de meydana gelen olayda çevredeki vatandaşlar bir trafik kazası meydana geldiği ihbarında bulundu. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri kaza yapan otomobilin direksiyonunda bulunan Temel Akbulut'u hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı Temel Akbulut, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Yapılan incelemede kaza yüzünden bir çok yarası bulunan Temel Akbulut'un tabancayla vurulduğu belirlendi.Bu gelişme üzerine harekete geçen Cinayet Büro Amirliği ekipleri Temel Akbulut'un kardeşinin ifadesine başvurdu. Kardeş Y.E.A.(24) ağabeyinin korsan taksicilik yaptığını olaydan bir gün önce evden ayrıldığını bir daha görmediğini söyledi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri kazanın meydana geldiği yerdeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir şüphelinin olay yerinden koşarak uzaklaştığını belirledi.Görüntüler üzerinden takip edilen şüphelinin önce kimliği belirlendi. Yapılan çalışmalar sonucu şüpheli Muhammet E.Ç. gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunda olayın Temel Akbulut'la aralarında ki bir alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiğini söyledi.Poliste işlemleri tamamlan şüpheli Muhammet E.Ç. çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderildi.