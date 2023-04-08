ODTÜ’de online sınava girecek başörtülülere ‘28 Şubat' zulmü: Başsavcı yardımcısı Ender Coşkun soruşturma başlattı!

Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde uzaktan eğitim döneminde yapılacak online sınavlar öncesi skandal bir karara imza atıldı. 28 Şubat döneminde başörtülü öğrencilerin maruz kaldığı yaptırımlara benzer bir şekilde alınan karar gereği yapılacak online sınavlarda başörtülü öğrencilerden başlarını kısmen açmaları istendi.Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Serkan Sarıtaş sınav öncesi öğrencilere gönderdiği yönergede, 'Kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka, herhangi başka bir şey veya başörtüsü ile örtülmeyecek şekilde görünür olması gerekmektedir' uyarısında bulundu.'Çevrimiçi yapılacak olan sınavda “kulaklarınız ve yüzünüz sınav boyunca şapka veya başörtüsü ile örtülmeyecek” uyarısında bulunulması suretiyle başörtüsü takmamaları istendiğine yönelik haber yapılması üzerine TCK 122 maddesi gereğince ayrımcılık suçlamasıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2023/8488 sayılı dosyası ile re'sen soruşturma başlatılmıştır.'Doç. Dr. Sarıtaş'ın başörtülü öğrenciler için bir zulüm niteliği taşıyan yönergesine kullanılan ifadeler akıllara 28 Şubat döneminde alınan kararları getirdi. Yönerge gereği, öğrencilere 'herhangi bir dini sembolün başta olamayacağı' söylenirken, kopya önlemi diye örtünme şekli de dayatıldı. Öğrencilere, 28 Şubat döneminde sunulan 'çene altı' veya 'tavşan kulak' denilen örtünme biçimi çözüm yolu olarak sunuldu.Online sınavlar için başörtülü öğrencilere yönelik alınan skandal kara ODTÜBİRDER sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Paylaşımda, 'ODTÜ'de 2023 yılında, başörtüsü sorunu kalmadı dediğimiz bir dönemde, online sınavda başörtüsü yasağı! Herhangi bir dinsel sembolün başta olamayacağını dikte ederek, aba altından başörtüsüne gösterilerin sopayı şiddetle kınıyoruz.' ifadelerine yer verildi.Skandalın yaşandığı Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü tarafından da 'gerekli düzenlemeler yapılacaktır' denilerek özür metni yayınlandı. Açıklamada, 'Bir dersimiz kapsamında o dersi alan öğrencilerden bilgi ve talep toplamak, sonrasında da taleplere ve ihtiyaçlara göre uygulamaları belirlemek için gerçekleştirilmiş olan ankette, online sınav kuralları olarak dünyaca kabul gören uluslararası standartlara atıf verilerek yapılan açıklama maalesef yanlış anlaşılmalara yol açmıştır. Bu yanlış anlaşılmaya neden olunduğu için tüm öğrencilerimizden ve kamuoyundan özür dileriz. Amaç kimseyi hiçbir konuda mağdur etmeden mümkün olduğunca adil bir ortamda sınav süreçlerini tamamlamak olmuştur. Online sınavlar için üniversitemizdeki kurallar çerçevesinde gerekli düzenlemeler yapılacaktır' denildi.Orta Doğu Teknik Üniversitesinden (ODTÜ), 'bir dersin çevrim içi yapılacak sınavına başörtülü öğrencilerin alınmayacağı' iddiasına ilişkin yapılan açıklamada, üniversitede hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulamanın yer almadığı, gerekli soruşturmanın başlatıldığı bildirildi.Yazılı açıklamada, üniversitenin 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemi'nde yapılacak çevrim içi sınavlarla ilgili bazı öğretim elemanlarınca paylaşılan yönergeler hakkında yayımlanan haberlere ilişkin açıklama yapılmasının zorunlu hale geldiği belirtildi.Üniversite olarak Kovid-19 salgını döneminde Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından verilen talimatlarla başlayan çevrim içi sınav koşullarının sağlıklı yürütülebilmesi amacıyla 2020 yılı bahar döneminden bu yana öğrencilerin süreci en rahat ve problemsiz şekilde geçirebilmesi için yoğun çaba sarf edildiği vurgulandı.Açıklamada, 'Üniversitemizde hiçbir uygulama esasında veya sınav yönetmeliğinde bahsi geçen uygulama yer almamakta ve dolayısıyla üniversitemizde hiçbir çevrim içi sınavda bu tip bir kısıtlama uygulanmamaktadır. Dolayısıyla bahsi geçen dersteki sınav yönergesi üniversite yönetiminin aldığı kararlar esasında yazılmamıştır.' ifadesine yer verildi.Yaklaşık 3 yıldır dünyaca kabul gören uluslararası standartlarda çevrim içi sınav kurallarına uygun, adil koşullarda sınav süreçlerinin başarıyla sürdürüldüğü belirtilen açıklamada, bugüne kadar buna benzer başka bir olumsuzluk yaşanmamış olmasının, bu durumun ispatı niteliğinde değerlendirilebileceğine işaret edildi.'Ayrıca ODTÜ, 85'ten fazla ülkeden öğrenciye ev sahipliği yaparken temel ilke ve değerleri doğrultusunda hak ve özgürlükleri dikkate alıp korur, her türlü ayrımcılığa karşı çıkar ve insana saygı temelinde tüm ilişkilerinde ön yargısız, eşitlikçi bir yaklaşım sergiler. Bu doğrultuda, kurumumuz bünyesinde görev yapan herhangi bir çalışanımızın, öğrencilerimizin inanç ve değerlerine saygısız davranması gibi bir durum kabul edilemez. Bu çerçevede gerekli soruşturmanın başlatıldığını kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.'