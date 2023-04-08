İzmir'de 32 kaçak göçmen yakalandı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, önceki gün, şüphe üzerine Mordoğan Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu. 22'si Yemen, 7'si Eritre, 1'i Somali, 1'i Gambiya ve 1'i Çad uyruklu olmak üzere toplam 32 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri organize ettiği düşünülen şüpheli de gözaltına alındı.Kaçak göçmenler, jandarmadaki işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.