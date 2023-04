Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: TCG Anadolu'yu devreye alıyoruz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi - Kayaşehir Metro Hattı Açılış Töreni'nde konuştu.Bugün İstanbulumuzun önemli bir meselesini daha çözmek için buradayız. Başakşehir-Kayaşehir metro hattımızın açılışı için buradayız. Metro hattımızın İstanbulumuza kazandıran Ulaştırma Bakanlığımızı tebrik ediyorum. İstanbul'u yer altından ve yer üstünden demir ağlarla örme vizyonumuzu adım adım gerçekleştiriyoruz. Her fırsatta altını çizerek ifade ediyorum. Biz İstanbul'a ve İstanbullulara aşığız. Biz bu şehri kalbimizin her hücresiyle seviyoruz. Kimse kusura bakmayın, İstanbul'u birilerinin ihtiraslarına kurban edemeyiz. Fatih'in emaneti olan bu güzel şehrin gün be gün karanlığa sürüklenmesine seyirci kalamayız. İstanbul'a karşı sorumluluklarımızı yerine getirmekten kimse bizi alıkoyamaz. Havasını birlikte soluduğumuz İstanbullu hemşehrilerimize mahcup olamayız. Ulaştırma Bakanlığımız asıl sorumlusu becerip işi devam ettiremediği için, İBB yapmadığı için devraldı. 3 yılı geçti, bu büyükşehir belediyesi ne yazık ki İstanbul'a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024'te verecek İstanbul. Şimdi 14 Mayıs'ta seçimlerde bunlara dersini vereceğiz.Gece gündüz demeden çalışarak 24 ay içerisinde metro hattını açılışa hazır hale getirdik. Hattımızın testlerini de başarıyla tamamladık. Bugün de sizlerin hizmetine vermenin gururunu yaşıyoruz. Metro istasyonlarımızın tasarımlarını özgün bir anlayışla düzenledik. Sembol mekanlar da kazandırmak istedik. Çam ve Sakura Şehir Hastanesi durağında özel atrium inşa ettik. Yer altında bekleyen yolculara sıcak bir atmosfer sunduk. Kent merkeziyle, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi arasında ulaşım artık daha hızlı olacaktır. Biliyorsunuz Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılacağı zaman oranın yolunu da İBB yapmadığı için biz inşa etmiştik. Bu metro hattımızı diğer toplu taşımalarla entegre ederek, İstanbul Havalimanı dahil kolayca ulaşımını sağladık. Başakşehir size bu yakışır.Birileri inşaatı başlamış metro hatlarına biliyorsunuz ne yapıyorlar? Beton döküyorlar, beton. Bakanlığımız ise 5 metro hattında çalışmalarını sürdürüyor. İstanbul'da raylı sistem ağı 324,5 kilometreye ulaştı. Kimileri sadece laf yapar, kimileri de işte böyle iş yapar iş. Hizmet yapar, biz laf üstüne laf koyanlardan değil, taş üstüne taş koyanlardan olduk. Bu şehrin omuzlarımıza yüklediği sorumluğu bilerek çalıştık. Biz bu şehre aşığız, biz bu şehrin dertlisiyiz. Bundan sonra da eserlerimizle konuşmaya devam edeceğiz.Birileri seccadelerin üstüne ayakkabı ile basabilir, ne yapalım. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem. Ramazan tüm Müslümanların vahdetinin sembolüdür. Ramazan sadece bereketi ile değil aynı zamanda sevinciyle de gelir. Bu sene deprem afeti sebebiyle ramazanı buruk yaşıyoruz. Kalbimizin bir yanı buradaysa diğer yanı da deprem bölgesindedir.Togg'un da teslimatlarını başlattık. Bay bay Kemal ne diyordu? Hani bunun fabrikası, dalga geçiyordu. Bay bay Kemal fabrikanın adresini vereyim, Gemlik'te. Yetmedi dedi ki "Peki bunları kime satacaksın". 177 bin talep oldu daha bir ayda. Togg'u hamd olsun ülkemize kazandırdık. Yollarda görmeye başladığımız Togg'a yakında dünyanın diğer ülkelerinde görmeye başlayacaksınız. Aliyev'e bir tane gönderdik, şimdi de bir tane Özbekistan Devlet Başkanı'na göndereceğiz. Rahmetli Erbakan hocamızın biliyorsunuz, 'Devrim' otomobili vardı, biz ise şimdi 'Devrin' otomobilini yaptık. Bu yatırımlar, İHA'lar, SİHA'lar, AKINCI'lar. Şimdi pazartesi günü inşallah uçak gemimizi devreye alıyoruz ve silahlı kuvvetlerimize teslim ediyoruz. Durmak yok yola devam. Yarın Pendik'teyiz, orada da açılışımız var. Birileri laf biz ise iş yaparız.Kendi aralarında her gün kriz yaşayan 7'li koalisyon var. Şimdi 4 tane yavru CHP'nin yanında yer aldılar ama biz milletimizle buradayız. 35 gün kaldı, durmuyoruz, kapı kapı dolaşıyoruz ve inşallah sandıkları patlatmaya hazır mıyız?