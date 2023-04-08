Çin düğmeye bastı! Savaş uçakları sınırı geçti!

Çin'in egemenlik ihtilafı yaşadığı Tayvan'ın lideri Tsai Ing-wen'in ABD ziyaretine tepkisi sürüyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu'na bağlı (PLA) Doğu Cephe Komutanlığı (ETC) Sözcüsü Shi Yi yaptığı açıklamada, Tayvan'ın kuzey, güney ve güneyindeki hava sahasında savaşa hazırlık devriyesi ile askeri tatbikat başlatıldığını duyurdu.Shi, 'Tatbikatlar, Tayvan'ın bağımsızlık yanlısı ayrılıkçı güçlerine ve dış güçlerin provokasyonlarına karşı ciddi bir uyarı ve ulusal egemenliğin ve toprak bütünlüğünün korunması için gerekli bir eylemdir' ifadelerini kullandı. Tayvan çevresinde başlayan tatbikat, pazartesi gününe kadar devam edecek.Çin resmi medyası, ordu birliklerinin Tayvan'ı kuşatma provası yaptığını bildirdi. Resmi televizyon CCTV, jetler ve savaş gemilerinin görev aldığı gösterinin Tayvan etrafında çok yönlü bir kuşatmayı hayata geçireceğini izleyicilerine aktardı.Son yıllarda küresel diplomasi alanında atağa geçen Çin yönetimi, özellikle Orta Doğu'da kendisine müttefik kazanmak için adımlar atıyor. Geçtiğimiz ay İran ve Suudi Arabistan, Çin'in arabuluculuğunda diplomatik ilişkilerin kurulması için anlaşmaya vardı.Diğer yandan geçtiğimiz günlerde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile birlikte resmi ziyaret için başkent Pekin'e gitti.Rusya Ukrayna savaşının konuşulduğu ziyarete ilişkin Macron, 'Çin'in barışın inşasında önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Bunu görüşmeye, ilerlemeye geldim. Başkan Şi Cinping ile faaliyetlerimiz, iklim ve biyolojik çeşitlilik ve gıda güvenliği hakkında da konuşacağız.' ifadelerini kullandı.Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun Tayvan çevresinde gerçekleştirdiği Müşterek Keskin Kılıç adlı tatbikat, Macron ve Leyen'in Pekin'den ayrılmasından hemen sonra başlatıldı.Cumartesi gün ağardıktan sonra Çin'in ada çevresine 42 savaş uçağı gönderdiğini belirleyen Tayvan, tatbikatı kınamakta gecikmedi. Tayvan lideri Tsai, Çin'in gövde gösterisini derhal kınadı, halihazırda süren otoriter yayılmacılık karşısında ABD ve diğer ülkelerle çalışacaklarını söyledi.Tayvan Savunma Bakanlığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklama ise Çin'e ait 42 savaş uçağının ve 8 geminin Tayvan Boğazı'ndaki orta çizgiyi geçtiği bildirildi. Çin'in bölgesel barış, istikrar ve güvenliğe ciddi şekilde zarar veren askeri tatbikatlar yapmak için Tsai'nin ABD ziyaretini 'bahane olarak' kullandığı ifade edildi. Açıklamada, 'Ordu, sakin, akılcı ve ciddi bir tavırla karşılık verecek, ulusal egemenliği ve ulusal güvenliği savunmak için ilkelerine uygun olarak durumu izleyecektir' denildi.Orta çizgi, Tayvan Boğazı'nda Çin anakarası ile Tayvan arasındaki gayri resmi ayrım çizgisi olarak biliniyor.Pekin yönetimi Tayvan'ın Çin'in bir parçası olduğunu, Tayvan ise 'bağımsız bir ülke' olduğunu belirtiyor. Çin yönetimi, 'barışçıl yeniden birleşme' adı altında Tayvan'ın idaresini eline almayı istiyor ve bu doğrultuda güç kullanmaktan çekinmeyeceğini ifade ediyor. Pekin ayrıca, diğer ülkelerin Tayvan ile resmi temas kurmasını da 'egemenlik ihlali' olarak değerlendiriyor. Tayvan, dünyada yalnızca 13 ülke tarafından resmi olarak tanınıyor.Pekin yönetimi, Tayvan lideri Tsai'nin ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy ile Los Angeles'ta gerçekleştirdiği görüşme öncesi Tayvan'ı uyarmıştı. Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Sözcüsü Zhu Fenglia yaptığı açıklamada, 'Görüşmeye kesinlikle karşıyız ve buna kararlılıkla karşı koymak için gerekli tüm tedbirleri alacağız' ifadelerini kullanmıştı.