Zoraki ittifakta krizler kapıda! Bloomberg, 'Kılıçdaroğlu ders almalı' diyerek yol haritası sundular...
14 Mayıs seçimleri yaklaşırken dünya basınında sık sık gündem oluyor. 7'li koalisyonun adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu analiz eden ABD merkezli Bloomberg bir yol haritası da sundu...
Millet İttifakı'nın şimdiye kadar Erdoğan'ın karşılaştığı en güçlü muhalefet olduğu iddia edilen haberde, Kılıçdaroğlu'nun sakinliği ve birazda fiziksel özellikleri nedeniyle Mohandas Gandhi'ye benzetildiği yazıldı.
DERS ALMASI GEREKİR
Ancak Kılıçdaroğlu'nun müttefiklerini yanında tutmak için bundan çok daha fazlasına ihtiyacı olduğu vurgulandı. 'Kılıçdaroğlu'nun Abraham Lincoln'den ders alması gerekebilir' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Bloomberg, ittifaktaki her bir ismin başkan olma umudu taşıdığı ifade edildi.
'TUTAMAYACAKLARI SÖZ'
Muhalefetin en önemli taahhüdünün Parlamenter Hükümet sistemine geçiş olduğu ancak şimdi toplu olarak kendi ellierini zayıflattıkları ifade edilen haberde Anayasa'yı kökten değiştirme iddiaları için de 'tutamayacakları söz' ifadelerini kullanıldı.
MECLİSTE ÇOĞUNLUĞU ALMASI MÜMKÜN DEĞİL
Haberde, 'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olsa bile Millet İttifakı'nın meclis'te beşte üç çoğunluk kazanması mümkün değil' ifadeleri kullanıldı.
KRİZLERE GEBE
Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde bile muhalefetin ideolojik ayrımının krizlere gebe olduğunu belirtti.
KAÇIŞ RİSKİ
Akşener'in sürekli bir kaçış riski taşıdığı iki belediye başkanının da büyük olasılıkla rekabeti bozması beklendiği ifade edildi.
Bu isimlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması halide ise istikrarsız bir durumun oluşacağının da aşikar olduğu ifade edildi.
DERS ALMALI
İttifakın üyelerini yönetmenin oldukça zor olduğunun yazıldığı haberde, 'Kılıçdaroğlu, Doris Kearns Goodwin'in Lincoln'ün başkanlığıyla ilgili Pulitzer Ödüllü öyküsünü hemen okumaya başlamak isteyebilir.' denildi.
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