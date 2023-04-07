Zoraki ittifakta krizler kapıda! Bloomberg, 'Kılıçdaroğlu ders almalı' diyerek yol haritası sundular...

Millet İttifakı'nın şimdiye kadar Erdoğan'ın karşılaştığı en güçlü muhalefet olduğu iddia edilen haberde, Kılıçdaroğlu'nun sakinliği ve birazda fiziksel özellikleri nedeniyle Mohandas Gandhi'ye benzetildiği yazıldı.Ancak Kılıçdaroğlu'nun müttefiklerini yanında tutmak için bundan çok daha fazlasına ihtiyacı olduğu vurgulandı. 'Kılıçdaroğlu'nun Abraham Lincoln'den ders alması gerekebilir' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Bloomberg, ittifaktaki her bir ismin başkan olma umudu taşıdığı ifade edildi.Muhalefetin en önemli taahhüdünün Parlamenter Hükümet sistemine geçiş olduğu ancak şimdi toplu olarak kendi ellierini zayıflattıkları ifade edilen haberde Anayasa'yı kökten değiştirme iddiaları için de 'tutamayacakları söz' ifadelerini kullanıldı.Haberde, 'Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı olsa bile Millet İttifakı'nın meclis'te beşte üç çoğunluk kazanması mümkün değil' ifadeleri kullanıldı.Öte yandan Kılıçdaroğlu'nun seçimi kazanması halinde bile muhalefetin ideolojik ayrımının krizlere gebe olduğunu belirtti.Akşener'in sürekli bir kaçış riski taşıdığı iki belediye başkanının da büyük olasılıkla rekabeti bozması beklendiği ifade edildi.Bu isimlerin cumhurbaşkanı yardımcısı olması halide ise istikrarsız bir durumun oluşacağının da aşikar olduğu ifade edildi.İttifakın üyelerini yönetmenin oldukça zor olduğunun yazıldığı haberde, 'Kılıçdaroğlu, Doris Kearns Goodwin'in Lincoln'ün başkanlığıyla ilgili Pulitzer Ödüllü öyküsünü hemen okumaya başlamak isteyebilir.' denildi.