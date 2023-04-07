  • USD: 19,23 - 19,27
  • EURO: 21,00 - 21,03
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

İYİ Parti'de istifalar art arda geliyor

Edirne İYİ Parti Belediye Meclis üyeleri Duygu Şener ve Ergün Dönmez, İYİ Parti’de demokrasi olmadığı gerekçesi ile Genel Başkanı Meral Akşener’in atamasıyla gelen il yönetimine tepki göstererek partiden istifalarını açıkladı.

Ekleme: 7.04.2023 - 14:57 Güncelleme: 7.04.2023 - 14:58 / Editör: Ozge Selin
İYİ Parti'de istifalar art arda geliyor
İYİ Parti'de yaşanan istifalara bir yenisi daha eklendi. İYİ Parti içerisinde genel merkezin atalamalarına tepki gösteren partililer tek tek istifa etmeye başladı.

Edirne İl genel Meclis Üyesi Hüseyin Erbay'ın partide demokrasi olmadığı söylemleri üzerine İYİ parti İl Genel Meclis üyeliğinden istifa ederek bağımsız olarak görevini sürdüreceğini açıklamaştı. İYİ Parti Belediye meclis üyeleri Duygu Şener ve Ergün Dönmez, il başkanlığına genel merkezin atamasıyla gelen yönetime tepki göstererek partiden istifa etti.

Edirne'den İYİ Partili belediye meclis üyeleri Duygu Şener ve Ergün Dönmez, genel merkez tarafından atanan yeni il başkanı Alpay Alpagut Engin'e tepki göstererek Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi önünde partilerinden istifa ettiklerini açıkladı. Parti tüzüğünü hatırlatan Şener ve Dönmez, bağımsız olarak meclis üyeliği görevlerine devam edeceklerini aktardı. Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konuşmada partisinden istifa eden üyeler parti tüzüğü gereği il başkanını mevcut yönetim tarafından seçilmesi gerektiği hatırlatıldı.

'Mevcut il yönetimi yok sayılmıştı'

Belediye Meclis üyesi Duygu Şener, genel merkez tarafından atama yapılan il başkanına tepki göstererek, parti tüzüğünü hatırlattı. Mevcut il başkanının milletvekilliği için istifa ettiğini tüzük gereği il başkanını il yönetiminin seçmesi gerektiğini hatırlattı. İYİ Parti Genel Merkezinin demokrasiyi, parti tüzüğünü hiçe saydığını belirten Şener, 'Ocak ayında yapılan il kongresinde milletvekili aday adaylığı için istifa eden son başkan Serpil Tütüncü 375, yeni atanana il başkanı Alpay Alpagut Engin'in ise 120 oy alarak seçimin sona erdiğini söyleyen Şener, 'Mevcut il başkanı milletvekilliği için istifa etti, parti tüzüğü gereği; 'il yönetimi, il başkanlarını kendi seçer' maddesi vardır. Genel merkezimiz bunu hiçe saymıştır, demokrasiye darbe yapmıştır, mevcut il yönetimini yok saymıştır. Bizler demokrasinin olmadığı yerde artık siyaset yapamayacağımızı anladık ve diyoruz ki; haksızlığa karşı susanlar dilsiz şeytandır. Duygu Şener ve Ergün Dönmez olarak kuruluşundan beri çıkar ve menfaat beklemeden emek verdiğimiz İYİ Parti'den istifa ediyoruz.' dedi.

Nerede hak, adalet, özgürlük ve demokrasi?'

İYİ Parti Genel Merkezinin Edirne halkını hiçe saydığını belirten belediye meclis üyesi Ergün Dönmez, Genel merkezin bu tutumundan vazgeçilmediği sürece bu istifaların arkasının kesilmeyeceğini söyledi.

İYİ Parti'den istifa ederek bağımsız olarak görevlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Dönmez, 'Bazı kişi veya kişiler, kendi çıkarları doğrultusunda bazı yerlere gelebilmek adına Edirne halkının oylarını hiçe sayarak maalesef partiyi bu duruma düşürmeye çalışıyorlar ve bunu da beceriyorlar. Onlara da helal olsun ama şu unutulmamalıdır ki; biz bağımsız olarak her zaman her daim Edirne halkının hak ve adalet içinde haklarını savunmaya devam edeceğiz. Genel merkezin bu tutumundan vazgeçilmediği sürece bu istifaların arkası kesilmeyecek. Bizim tepkimiz şu anki il başkanının geliş şekline. Parti tüzüğü gereğince seçilecek il başkanı il yönetiminin içinden seçilir. Bu parti tüzüğünü kim hazırladı? Biz hazırlamadık, partideki kişiler hazırladı. Bunu görmezden geliyorsunuz. Nerede hak, adalet, özgürlük ve demokrasi?' diye konuştu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Biden'dan 'ulusal acil durum' kararı: Rusya için 'sıra dışı ve olağanüstü' tehdit vurgusu
Fuat Oktay: Dış mihrakların vesayet aracı olmaya heveslenenlere yazıklar olsun
Başkan Erdoğan: 42 bin 500 sağlık personeli alınacak...
Devlet Bahçeli'den Meral Akşener'e 'mermi' tepkisi: Çaresizlik içinde çıkmaz sokaklara düşen bir çarpıklıktır
Depremin yaralarını sarmada Aile Bakanlığından büyük katkı: Bugüne kadar 89 milyon ürün dağıttık
Bakan Kurum'dan Ulusal Risk Kalkanı Toplantısı'nda önemli açıklamalar: Türkiye bina envanterini hazırlayacağız
BBP lideri Destici, Başkan Erdoğan ile görüştü: Seçime ayrı listelerle gireceğiz
İstanbul Valiliği: CHP İl başkanlığı binası civarında silahla ateş edilmesi ile ilgili 4 kişi yakalandı
DSP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı
Terör örgütlerinin ortak adayı Kılıçdaroğlu! Kılıçdaroğlu'na Bir destek de Mihraç Ural'dan
Türk'ün keskin gözü! Türkiye'nin son teknoloji başarısı Yunan basınında
Zoraki ittifakta krizler kapıda! Bloomberg, 'Kılıçdaroğlu ders almalı' diyerek yol haritası sundular...
Emeklilik prim ödemesi için yeni düzenleme! Bakan Bilgin açıkladı: Üzerinde çalışıyoruz
Erzurumlu gaziden Akşener’e: Bize sıkılan kurşunların da hesabını soracak mısınız?
İstanbul metrosuna kavuşuyor! İBB'den devralındı bu hafta açılıyor! Seyahat süresi 20 dakika olacak
Bakan Akar'dan İsrail'e sert tepki: Kınıyor ve lanetliyoruz!
Terör örgütü PKK kamplarından Meclis'e: HDP'li Ferhat Berkpınar milletvekili aday adayı oldu
Bakan Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Lavrov'dan önemli açıklamalar...
Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki
CHP'li belediyenin fonladığı grafikerden Erdoğan ve Bahçeli düşmanlığı!
7 Nisan hava durumu: Yağışlar o illerde kuvvetli olacak!

7 Nisan hava durumu: Yağışlar o illerde kuvvetli olacak!

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

iPhone kullanıcılarına kötü haber! Güncelleme yapmayan servislere erişemeyecek

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı