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İşgalci İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı

İşgalci İsrail ordusu Gazze'ye saldırmaya başladığını duyurdu. İşgalci İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'nin orta kesimine hava saldırısı düzenledi. Saldırı sonrası bölgeden dumanlar yükseldi. İşgalcilerin hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin aktif hale getirildiği belirtildi.

İşgalci İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
Ekleme: 7.04.2023 - 00:52 Güncelleme: 7.04.2023 - 01:15 / Editör: Ozge Selin
İşgalci İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı
İşgalci İsrail ordu sözcülüğü, yaptığı yazılı açıklamada, işgalci İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırı başlattığını belirtti.

İşgalcilerin savaş uçaklarının Gazze'de bazı hedeflere bir dizi hava saldırıları düzenlediği bildirildi.

Saldırıda henüz can kaybı ya da yaralanan kimsenin olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşılmadı.

İşgalci İsrail Gazze’ye saldırmaya başladı

Ne olmuştu?

İşgalci İsrail polisinin, Mescid-i Aksa'daki Müslümanlara ses bombası, kauçuk kaplı mermi ve coplarla orantısız güç kullanarak iki gece üst üste müdahale etmesi işgal altındaki Doğu Kudüs'te gerilimi tırmandırmış, olayların çıkmasına yol açmıştı.

İşgalci İsrail ordusu, Lübnan'dan ülkenin kuzey bölgelerine bir dizi roket atıldığını ve ülkenin kuzey bölgelerinde uyarı sirenlerinin devreye girdiğini duyurmuştu.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, saldırıda 34 roket fırlatıldığını bildirmişti. İşgalci İsrail ordusu, akşam saatlerinde de Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine üç havan mermisi atıldığını açıklamıştı.

Acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı da saldırılarda şarapnel isabet eden bir İsraillinin hafif, bir kişinin de sığınağa kaçarken yaralandığını paylaşmıştı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Lübnan'dan atılan bir dizi roketten Hamas'ı sorumlu tutmuştu.

İşgalci İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee de topraklarından işgalci İsrail'e roket atılmasının sorumluluğunun Lübnan hükümetine ait olduğunu belirtmişti.

İşgalciler hava savunma sistemini aktifleştirdi

İşgalci İsrail ordusu, Tel Aviv'deki Demir Kubbe hava savunma sistemini aktif hale getirdi.
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