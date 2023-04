Fuat Oktay: Dış mihrakların vesayet aracı olmaya heveslenenlere yazıklar olsun

Oktay, Altındağ Kültür Sarayı'nda, AK Parti Ankara İl Başkanlığı 28. Dönem Milletvekili aday adaylarıyla iftarda bir araya geldi.Burada konuşan Oktay, AK Parti'nin, Türk siyasetinde temiz bir sayfa açmış ve o sayfayı mega projelerle, sayısız hizmetlerle doldurmuş büyük ve güçlü Türkiye davasının adı olduğunu söyledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, AK Parti'nin siyaset kurumuna bakışının millete aşk ve heyecanla hizmet etmek olduğunu belirten Oktay, milletten aldıkları gücü daima millete yönelttiklerini kaydetti.Oktay, yerli ve milli politikalarla Türkiye'yi çok farklı bir konuma taşıdıklarını dile getirerek, günü kurtarmanın değil, sürdürülebilir kazanımların derdinde olduklarını, içeriden ve dışardan Türkiye'nin çıkarına ters düşen dayatmalara karşı durduklarını ifade etti.Darbeler, terör ağları, ekonomik saldırılar ya da yaptırım tehditlerine karşın Türkiye'ye dair hayallerinden kopmadıklarını belirten Oktay, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile kazanımları taçlandırdıklarını ve Cumhur İttifakı olarak her zeminde Türk milletinin başını dik tuttuklarını söyledi.'BİZİM GÜNDEMİMİZDE, TÜRKİYE'Yİ VE ŞEHİRLERİMİZİ HEDEFLERİYLE BULUŞTURMAK VAR'Oktay, her bir ilin zengin potansiyelini ortaya çıkarıp yerelden kalkınmayla büyüdüklerini anlatarak, Ankara'nın, tüm ülkenin yükünü sırtlarken başkent olarak AK Parti'nin icraatlarından da payını aldığını kaydetti.Ankara'nın sanayi, ticaret ve teknoloji şehrine dönüştüğünü, bilimin ve savunma sanayinin kalbinin attığı başkent olduğunu belirten Oktay, İstiklal Harbi'nin karargahı Ankara'nın, Türkiye Yüzyılı'nın da karargahı olacağını kaydetti.Oktay, 'oy yoksa hizmet de yok' diyenlerle aynı gündemi paylaşmadıklarını dile getirerek, 'Bizim gündemimizde gönüllere girmek, öncelikle milletimizin hayır duasını almak var. İnovasyon ve yatırımlarla cari açığımızı kapatmak, ülkemizi dışa bağımlılıktan kurtarmak için çalışmak var. Depremde zarar gören illerimizi her yönden ayağa kaldırmak, 81 ilimizle şahlanışa geçmek var. Bizim gündemimizde, yurt içinde ve yurt dışında terör bataklıklarını tamamen kurutarak geleceğe güvenle yürümek var. Bizim gündemimizde, Türkiye'yi ve şehirlerimizi hedefleriyle buluşturmak var.' dedi.'ARİFE GÜNÜ, KARADENİZ'DEN ÇIKARDIĞIMIZ DOĞAL GAZI SİSTEME BAĞLAYACAĞIZ''Gelecek yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak' derken ham bir hayalden bahsetmediklerini ve demagoji yapmadıklarını dile getiren Oktay, birkaç gün önce Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u yollara çıkardıklarını hatırlattı.Oktay, 'Türkiye çok güçlenir, bölgesinde lider olur endişesi ve korkusuyla, uçak satmayalım dediler, kalktık, kendi uçaklarımızı yapar hale geldik. Yetmedi helikopterimizi yaptık. Yetmedi gemiler inşa ettik. Yetmedi uçak gemimizi yaptık. Yetmedi İHA'larımızı, SİHA'larımızı yaptık. Ne mutlu ki, bugün ordumuz, şanlı geçmişinin, çelik iradesinin yanında, artık envanterinde yer alan modern silahları, teçhizatlarıyla ve ekipmanlarıyla da dünyanın en saygın ve en caydırıcı orduları arasında yer alıyor. Türkiye'yi kendi topraklarına hapsetmeye çalışanlara inat, Türkiye bölgesinde güçlü bir duruş sergiliyor. Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de doğal gaz arıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da müjdeyi verdiler. Arife günü çifte bayram yapacağız diye. İnşallah, arife günü, kendi imkanlarımızla, kendi gemilerimizle, kendi teknolojimizle Karadeniz'den çıkardığımız doğal gazı sisteme bağlayacağız.' dedi.Bunların hepsinin Türkiye Yüzyılı'nın ayak sesleri olduğunu belirten Oktay, ihya etmenin, inşa etmenin, Türkiye'yi kalkındırmanın mücadelesini verirken, muhalefetin her zamanki gibi yıkmanın, dökmenin peşinde olduğunu kaydetti.'SONUÇTA HÜSRANA UĞRADILAR'Muhalefetin gündeminde kendi küçük hesapları ve koltuk kavgalarının bulunduğunu belirten Oktay, 'En milli meselelerde dahi ülkesinin yanında yer alamayıp, terör örgütleriyle aynı safta buluşanlara yazıklar olsun. Dış mihrakların vesayet aracı olmaya heveslenenlere yazıklar olsun. Bunlar önce ekonomimiz üzerinde oynanan oyunlardan medet umdular, sonuçta hüsrana uğradılar.' diye konuştu.Türkiye'nin son 20 yıldaki başarılarına gem vuramayan, enerjisini tüketemeyen, hedeflerine yürümesine set çekemeyenlerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirten Oktay, şunları kaydetti:'Bir altılı maşa icat ettiler. Aziz milletimizin asla icazet vermeyeceği, asla üzerinde ittifak etmeyeceği unsurlar, altılı maşa olarak arzı endam ettiler ve Cumhurbaşkanımıza karşı harekete geçtiler. Ama kimse merak etmesin. Bundan önceki seçimlerde nasıl hüsrana uğradılarsa, bu seçimde de hüsrana uğrayacaklar. Kürsülerini FETÖ'ye, PKK'ya kiralayıp örgütlerin sözcülüğünü yaptılar ama başaramadılar. Şimdi ülke ülke gezip Türkiye düşmanlarına bel bağlıyorlar. Millete kaos, belirsizlik ve tıkalı bir sistem vadediyorlar. O yediliyi gördünüz, değil mi? 8'i de var onun, 9'u da var. Artık koltuk dağıtıyorlar ya, ülkeyi yönetecekler. Adamlar masasını yönetemiyor ki ülkeyi yönetsinler. Yine başaramayacaklar. Bu milletin gözünün içine, gönlündeki muradına bakmayan başaramaz.'Bugüne kadar dayanışma, özveri ve fedakarlıklarla başarılara ulaştıklarını vurgulayan Oktay, seçime yaklaşırken belirlenen adayların etrafında hep birlikte kenetleneceklerini söyledi.