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FBI’dan akılalmaz hata! Otel odasındakiler şoke oldu!

ABD'de yaşanan bir olay, ülke gündemine damga vurdu. Boston kentinde ortak tatbikat yapan FBI ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı, akılalmaz bir hataya imza attı. Tatbikat gereği Revere Hotel Boston Common'da bir otel odasına baskın düzenleyip saldırgan rolü yapan oyuncuları yakalamakla görevli ekip üyeleri yanlış odaya girince olanlar oldu.

Ekleme: 7.04.2023 - 13:30 Güncelleme: 7.04.2023 - 13:36 / Editör: Ozge Selin
FBI’dan akılalmaz hata! Otel odasındakiler şoke oldu!ABD'nin Boston şehir merkezinde eğitim tatbikatı yapan FBI ve ABD Ordusu Özel Harekat Komutanlığı, yanlış otel odasına baskın düzenleyerek yanlış kişiyi gözaltına aldı.

CNN'nin haberine göre, Boston'da meydana gelen olayda, FBI ve özel harekat üyeleri, tatbikat sırasında yanlış otel odasına baskın düzenledi.

Boston Polis Departmanına göre olay, Revere Hotel Boston Common'da meydana geldi. 'Yanlış bilgilere dayanarak yanlış odaya gönderilen üyeler, amaçlanan kişiyi değil başkasını gözaltına aldı.' açıklamasında bulunan FBI, olay sırasında kimsenin yaralanmadığını aktardı.

ABD Ordu Özel Harekat Komutanlığı (USASOC) Yarbayı Mike Burns, 'Her şeyden önce eğitim tatbikatından etkilenen kişiye en içten özürlerimizi iletmek istiyoruz.' dedi. Burns, tatbikatın 'askerlerin gerçekçi ve alışılmadık ortamlarda görev yapma becerilerini geliştirme' amaçlı olduğunu belirterek, olayın incelendiğini dile getirdi.

Yerel basındaki haberlerde, yanlışlıkla gözaltına alınan kişinin Delta Air Lines çalışanı olduğu ifade edildi.


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