Erzurumlu gaziden Akşener’e: Bize sıkılan kurşunların da hesabını soracak mısınız?

Erzurum'da yaşayan 33 yaşındaki Gazi Ebubekir Durmuş, kürsüden mermi fırlatan İyi Parti lideri Meral Akşener'e tepki göstererek, "Hainlerin tuzaklarıyla bu hale geldim. Meral Akşener bu mermileri, bize kurşun sıkan PKK'lılar için atsaydı. Bizim bir binaya denk gelen kurşun kadar değerimiz yok mu. Bize sıkılan kurşunların hesabını da soracak mısınız" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kürsüden mermi fırlatmasına sosyal medyadan tepkiler devam ederken bir tepki de Erzurumlu gaziden geldi. 2017 yılında henüz 27 yaşındayken Şırnak Gabar'da yürütülen operasyonda teröristlerin önceden döşediği patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan Ebubekir Durmuş'un sol kol ve sol bacağı felç oldu.Kafatasından ağır yaralanan ve onlarca ameliyat geçiren Ebubekir Durmuş'a kafatası nakli yapıldı.Sabah'ın haberine göre; Tedavisi 6 yıldır devam eden Gazi Durmuş, şunları söyledi;'Ben Gabar'da gazi oldum. Hendek operasyonlarında ödüllerim var. Genç yaşımda vatan için gecelerce çatıştım. Hainlerin tuzaklarıyla bu hale geldim. Ben 'vatan sağolsun' dedim. Babam 'vatan sağolsun' dedi. Bizim için vatan, bayrak herşeyden azizdir. Meral Akşener bu mermileri, bize kurşun sıkan PKK'lılar için atsaydı. Bizim bir binaya denk gelen kurşun kadar değerimiz yok mu ? Bugün HDP'nin de içinde bulunduğu yapı, yarın bize bu yapılanların hesabını soracak mı ?' dedi.Gazi Durmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederek şunları söyledi; 'Allah Cumhurbaşkanımızı başımızdan eksik etmesin. Gazilerin, şehit ailelerinin her zaman yanında durdu. Bizlerin her zaman destekçisi oldu. Allah devletimize zeval vermesin'