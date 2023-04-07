DSP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal AK Parti'ye iadeiziyarette bulundu.Binali Yıldırım'ın ziyaretinin ardından AK Parti'ye gelen ve görüşme gerçekleştiren Aksakal görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.Aksakal şöyle konuştu:"Yaşadığımız sıkıntılı dönemde bir güç olarak birlikte yürümeyi arzuladırlar. Genişlemesine değerlendirdik. Siz de yakından takip ediyorsunuz. DSP’nin var oluş amacı Türkiye’nin bayrağının ve anayasanın ilk maddesinin korunması. Bu partide o amaçla kuruldu.Devlet tecrübesini özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerek terörle mücadele kapsamında gerek türkiyenin kararlı duruşunu dünyaya göstermesinde büyük emek sarfetmiş cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemeyi doğru bulduk."Ayrıntılar geliyor...