DSP, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıkladı
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın bu seçimde desteklenmesi kararı aldık."
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal AK Parti'ye iadeiziyarette bulundu.
Binali Yıldırım'ın ziyaretinin ardından AK Parti'ye gelen ve görüşme gerçekleştiren Aksakal görüşme sonrasında açıklamalarda bulundu.
Aksakal şöyle konuştu:
"Yaşadığımız sıkıntılı dönemde bir güç olarak birlikte yürümeyi arzuladırlar. Genişlemesine değerlendirdik. Siz de yakından takip ediyorsunuz. DSP’nin var oluş amacı Türkiye’nin bayrağının ve anayasanın ilk maddesinin korunması. Bu partide o amaçla kuruldu.
Devlet tecrübesini özellikle 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında gerek terörle mücadele kapsamında gerek türkiyenin kararlı duruşunu dünyaya göstermesinde büyük emek sarfetmiş cumhurbaşkanı Erdoğan’ı desteklemeyi doğru bulduk."
Ayrıntılar geliyor...
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