Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye-İran ilişkileri ve İsrail'in Mescid-i Aksa'ya saldırıları dahil bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, görüşmede, İsrail'in Mescid-i Aksa başta olmak üzere Filistin'de artan insanlık dışı saldırılarına karşı İslam dünyasının birlik içinde olmasının önemine işaret etti.
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