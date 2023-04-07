Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini açıklayan DSP'ye AK Parti'den teşekkür mesajı

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıkladı. Bu gelişme sonrasında AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından paylaşımda bulunarak teşekkür mesajı yayınladı. Aksakal'a teşekkür eden Çelik, "Yüce Meclis'te demokratik sol siyasetin, Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini savunan sesi duyulacak'' ifadelerini de kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ''DSP Genel Başkanı Sayın Önder Aksakal'a ve değerli parti yöneticilerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini açıkladıkları için teşekkür ederiz'' dedi.AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ''DSP Genel Başkanı Sn Önder Aksakal'a ve değerli parti yöneticilerine Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a desteklerini açıkladıkları için teşekkür ederiz. Yüce Meclis'te demokratik sol siyasetin, Türkiye'nin ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini savunan sesi duyulacak'' ifadelerini kullandı.