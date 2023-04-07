CHP'de kazan kaynıyor! Kılıçdaroğlu, partiye öldürücü darbeyi vurdu

Krizlerin merkez üssü haline gelen Millet İttifakı'nda beklenen gelişme yaşandı. DEVA Partisi, Saadet Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti'nin CHP listelerinden seçime gireceği netleşti. Günler öncesinden bunun zeminini hazırlayıp parti teşkilatlarında temayül yoklaması yaptırmayan Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu, böylelikle birçok CHP'li siyasiyi de listesinden tasfiye etmiş oldu.

Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nin "ittifak içinde ittifak" görüşmelerinden sonuç çıkmadı. Hem Saadet Partisi hem de DEVA Partisi kendi amblemi altında birleşme konusunda ısrar edince müzakereler çıkmaza girdi.



İYİ Parti'nin de kendi listelerine dışarıdan isim kabul etmemesi sebebiyle CHP aday listesini 4 partiye açtı. Seçimden sonra sonuç ne olursa olsun partisiyle ilişiği kesilmesi beklenen Kılıçdaroğlu'nun aldığı bu karar, CHP'li birçok siyasiyi adaylık yarışında saf dışı bıraktı.



İttifakın küçük partilerine yer açabilmek için kendi teşkilatlarında sandık kurulmasına izin vermeyen Kılıçdaroğlu, genel başkan olarak son seçimi öncesi birçok CHP'li ismin üstünü çizerek kontenjanının önemli bölümünü 4 farklı partinin adaylarına ayırdı.



Sabah'ın haberine göre; CHP'li eski milletvekili Mehmet Sevigen, teşkilatların yaşanan süreçten büyük rahatsızlık duyduğunu belirtmişti.



Aday listelerinin 9 Nisan'da YSK'ya teslim edileceğini hatırlatan Sevigen, "Asıl kıyamet ayın 9'unda kopacak. CHP'de büyük istifalar olacak" diyerek Kılıçdaroğlu'nun içine düşeceği krizi gözler önüne sermişti.





