BBP lideri Destici, Başkan Erdoğan ile görüştü: Seçime ayrı listelerle gireceğiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Başkan Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.'HEPİMİZ AYRI LİSTELERİMİZLE SEÇİME GİDİYORUZ'Destici, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nda yer alan partilerin kendi logolarıyla seçime gireceklerini belirterek 'Hepimiz ayrı listelerimizle seçime gidiyoruz. Büyük Birlik Partisi seçime hazır.' dedi.Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile de görüşme gerçekleştireceğini bildirdi.