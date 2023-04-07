Bakan Soylu 'Hakkari Alandüz tamamen temizlendi' diyerek duyurdu: PKK'nın sözde komutanı etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Alandüz'ün teröristlerden tamamen temizlendiğini belirterek, "PKK’nın sözde komutanı, Turuncu Kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hakkari Alandüz'ün teröristlerden tamamen temizlendiğini belirterek, 'PKK'nın sözde komutanı,Turuncu Kategorideki terörist, saklandığı mağaraya yapılan operasyonda çıkan çatışmada etkisiz hale getirildi' dedi.
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