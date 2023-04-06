'Türkiye enerji üssü' için dev adım! BOTAŞ yeni döneme göre yeniden hazırlanıyor

TBMM Genel Kurulu, birçok konuda değişiklikler içeren yasayı kabul etti. Yasa şu değişiklikleri içeriyor:Depremden etkilenen 11 ildeki il özel idareleri, belediyeler, sanayi ve ticaret odaları, kalkınma ajanslarına ödeyecekleri paylardan 2023 ve 2024 yılları için muaf olacak.'Yeşil Organize Sanayi Bölgesi' tanımlanacak, belirlenen kriterler kapsamında TSE tarafından sertifikalandırılacak.Türkiye'nin enerji üssü haline gelmesi için BOTAŞ'ın yapısı değiştirilecek. Yeni birim ve şirketler kurabilecek.BOTAŞ'ın faaliyetlerinin ayrıştırılması ve yeniden yapılandırılması amacıyla kurulacak şirketlerin işletme konusu, ticaret unvanı, sermayesi ve ortaklık yapısı ve bu kapsamda gerçekleştirilecek devir ve benzeri işlemlere dair konular Cumhurbaşkanı Kararı ile düzenlenecek.Doğal gaz ithalatına hem BOTAŞ hem de özel sektör tüzel kişileri açısından serbestlik getirilecek. Ancak bu hükümler, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG), spot boru gazı ve sıkıştırılmış doğal gaz (CNG) ithalatı için uygulanmayacak.İthalat veya ihracat faaliyeti yapan tüzel kişilerden arz güvenliği kapsamında alınacak maddi teminatlar ile rekabetin teminine ilişkin konular bakanlık görüşü alınarak EPDK tarafından düzenlenecek.İhraç edilen doğal gaza ilişkin iletim tarifeleri yurt içi iletim tarifelerinin tabi olduğu kısıtlamalara bağlı olmayacak.Şarj ağı işletmeci lisansı iptal edilen tüzel kişi, burada yüzde 10'un üzerinde payı olanlar lisans iptalini takip eden 3 yıl süreyle şarj ağı işletmeci lisansı alamayacak.