CHP’li Başkandan çirkin hakaret! Roman vatandaşları hırsızlıkla suçladı

CHP'li Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Burhaniye Belediye Meclisinin önceki gün gerçekleştirilen son oturumunda, bir Belediye meclis üyesinin çam kozalaklarıyla ilgili ihale sürecinden bahsettiği sırada büyük bir skandala imza attı. Meclis üyesinin sözünü kesen ve 'Sizin yüzünüzden, romanlar ve çingeneler çaldı hepsini götürdü' diyerek roman vatandaşlara hakaret etti. Salonun buz kestiği skandal sözlerin ardından, Türkiye Romanlar Federasyonu ve Federasyona bağlı tüm Roman derneklerinden tepki dolu açıklamalar geldi.Başkanı Ali Kemal Deveciler'in romanlarla ilgili ifadelerine ilk tepki AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle'den geldi. Bir dönem İzmir Çağdaş Romanlar Derneği başkanlığı da yapan Bekle, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, başkan Deveciler'e, 'Yazıklar olsun... Çabuk özür dile!'çağrısı yaptı.Burhaniye Belediyesi önünde bir araya gelen Türkiye Romanlar Konfederasyon Başkan Vekili Feridun Demirdöğen, Balıkesir Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Oktay Sümertaş ile Burhaniye Roman Kültürünü Araştırma Geliştirme Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yaşar Algüt ve Burhaniye Roman Derneği Başkanı Selahattin Karataş'ın da içinde bulunduğu Romanlar, Başkan Ali Kemal Devecileri protesto etti. Belediye Başkanı'nın sözlerini Roman camiasına yapılmış çirkin bir saldırı olarak niteleyen Balıkesir Roman Dernekleri Federasyon Başkanı Oktay Sümertaş, 'Ben kendisini aradım. Bana telefon ile dönmedi.Belediye Başkanı kısa bir süre içinde inip bu özrü dilemek mecburiyetinde. Suçlu kim ise suçunu çeksin. Biz suçlunun arkasında değiliz. Bu içimizdeki 8-10 kişiyi bizim temizleme şansımız yok. Kendisi bu 8-10 kişiyi biliyorsa adliye orada. Gider adliyeye gerekli işlemi başlatır. Bu yargının işi. Bu Roman camiasının işi değil. Bu yargının işi. Özür konusuna gelince; eğer özüz dilemek istiyorsa. Samimi ise, makamından kalkıp bu toplumun arasına gelip, bu toplumun arasında özür dilemesi gerekiyor.' dedi.