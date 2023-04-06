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Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına cevap verdi: A4 kağıdıyla başvuru yapıyorlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, katıldığı bir televizyon programında İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin 'bakanlık bizi engelliyor' iddialarına yanıt verdi. Karaismailoğlu, İBB'nin başvuru için gerekli hazırlıkları yapmadığına dikkat çekerek, "Hiçbir şey yapılmadan bir A4 kağıdıyla bakanlığa başvurup beni engelliyorlar diyorlar." ifadelerini kullandı. Konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dört yıllık belediyecilik karnesine de değinen Karaismailoğlu, Mahmutbey-Esenyurt metro hattını işaret ederek, "En önemli metro hatlarından bir tanesi. İhalesi 2018'de yapıldı. 2019'da seçimler oldu. Tam dört yıl geçti ve bu hat dört yılda yüzde beş ilerleme seviyesinde. Bu hızla 80 yılda bitirebilirler." şeklinde konuştu.

Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına cevap verdi: A4 kağıdıyla başvuru yapıyorlar
Ekleme: 6.04.2023 - 23:47 Güncelleme: 6.04.2023 - 23:54 / Editör: Ozge Selin
Bakan Karaismailoğlu İBB'nin 'engelleniyoruz' iddialarına cevap verdi: A4 kağıdıyla başvuru yapıyorlar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Habertürk'te katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dört yıllık belediyecilik karnesini açıklayan Karaismailoğlu, Mahmutbey-Esenyurt metro hattının inşa sürecini örnek gösterdi. Karaismailoğlu, 'Şu anda devam eden metro yatırımların tamamını yerel yönetimler öncesinde AK Partili belediyeler tarafından yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi de Mahmutbey-Esenyurt metro hattı, bu o kadar önemli ki. Toplu taşımaya çok uygun, toplu konut alanlarının olduğu yerde. 1 milyon 100 bin nüfusu var Esenyurt'tun. En önemli metro hatlarından bir tanesi. İhalesi 2018'de yapıldı. 2019'da seçimler oldu. Tam dört yıl geçti ve bu hat dört yılda yüzde beş ilerleme seviyesinde. Bu hızla 80 yılda bitirebilirler.' şeklinde konuştu.

'Hiçbir şey yapılmadan bir A4 kağıdıyla bakanlığa başvurup beni engelliyorlar diyorlar'

İBB'nin yapacağımız projeler bakanlık tarafından engelleniyor iddialarına da yanıt veren Karaismailoğlu, İBB'nin gerekli hazırlıkları yapmadan başvuruda bulunduğunu belirtti.

Karaismailoğlu'Neyi engelliyoruz? Madem yapma gücün var? Yap o zaman Mahmutbey-Esenyurt metrosunu. Mahmutbey-Esenyurt metrosunu TEM otoyoluna paralel olarak gider. Bu hat Esenyurt'tan Beylikdüzü'ne inecek hat. Bunu yaptıklarında Sefaköy hattını çekerler. İş yapmak dertleri değil ki. Çok laf ama ortada bir iş yok. Engelleme diye bir şey yok. Bir projenin yatırım programına girebilmesi için önce uygulama projeleri ve imar planına işlenmesi gerekiyor. Hiçbir şey yapılmadan bir A4 kağıdıyla bakanlığa başvurup beni engelliyorlar diyorlar. Biz zaten bunun cevaplarını verdik. Bir yıl boyunca projelerini hazırladılar, Bakanlık tarafından onaylandı. Ama bir taraftan bakıyorsun, lafla peynir gemisi yürümüyor.' ifadelerini kullandı.
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