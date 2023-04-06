AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

40 yıldır süren terör olayları nedeniyle Batı'ya göre her alanda geri kalan bölgede birçok proje Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti hükümetleri döneminde hayata geçirildi.Terör örgütü PKK'nın engellemeye yönelik yaptığı tüm saldırılarda şehitler verilmesine rağmen, yollar, tüneller, köprüler, barajlar, havaalanlarını tamamlanırken, modern hastaneler ile okullar yapıldı.Şırnak'ta terörün en önemli alanlarından biri olan Irak sınırındaki Cudi Dağı'nda şantiyelere yönelik bombalı ve silahlı saldırılara rağmen tüneller ve duble yollar inşa edilerek, bölge halkına konforlu bir yolculuk imkanı sunuldu.Yine Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde, binlerce insana istihdam alanı oluşturan Silvan Barajı da PKK'nın hedefleri arasındaki en önemli projelerden biriydi.Terör örgütünün baraja yönelik düzenlediği saldırılarda şehitler verildi, ancak Erdoğan'ın talimatıyla saldırılar nedeniyle geç te olsa barajın yapımı tamamlandı.Aynı şekilde Batman-Mardin arasında yapılan Ilısu Barajı da engellemelere rağmen tamamlanırken, İHA, SİHA ve milli teknolojinin de kullanılması sonucu bölgedeki dağlar terörden temizlendi.Yurt içindeki terörist sayısı minimum seviyelere inerken yıllardır çalışmalar yapılmayan yer altı kaynaklarının da keşfedilmesi için büyük bir atılım başlatıldı.Başkan Erdoğan'ın talimatıyla bir dönem terörün kol gezdiği Gabbar Dağı'nda TPAO'nun çalışmaları sonucu petrol bulundu.Yakın zamana kadar operasyonla gidilen bölgede petrol kuyuları açılırken, Besta bölgesi ile Cudi'nin de yer altı kaynaklarının ekonomiye kazandırılması için petrol arama çalışmaları başlatıldı.Bölgedeki önemli projelerden biride Yüksekova ve Şırnak Havaalanları oldu. Yıllarca PKK'nın engellemek için üst üste saldırılar yaptığı havaalanı tamamlanarak bölge halkının hizmetine sunuldu.Sabah'ın haberine göre; Erdemliler Hareketi Derneği Diyarbakır Temsilcisi Atilla Kaymaz şöyle dedi: 'AK Parti 2002 yılında iktidara geldiğinde bir enkaz devraldı ve o andan sonra hiçbir şey eskisi olmayacaktı.Bölgemiz de dahil büyük bir değişim ve dönüşüm başladı. Bölgemizde bir yandan terörle mücadele edilirken, bir yandan da ciddi bir kalkınma hamlesi gerçekleşti. Huzur ve güven ortamının da sağlanmasıyla Diyarbakır'da fabrikalar açıldı, ünlü markaların lojistik merkezleri kuruldu.Şırnak'ta terörün temizlendiği dağlarda petrol fışkırmaya başladı. Yıllar sonra yer altı kaynaklarımızı keşfedip kullanmaya başladık.Birbiri ardında petrol kuyuları açıldı. AK Parti hükümeti terörü bitirdi ve bölgeyi kalkındırdı. Huzur içerisinde yaşıyorsak, bu Cumhurbaşkanımızın sayesindedir.'Memur Sen Diyarbakır Temsilcisi Nurhak Ensarioğlu: 'Bölgemize son 20 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılmayan hizmetler kazandırıldı.Doğu ve Güneydoğu organize sanayi, yol, eğitim, sağlık alanına böylesi susamışken kalkınma hamlesiyle halk hizmetleri kavuştu.Ciddi hizmetler hayata geçirilirken bölge halkının refahı yükseldi. Terör olaylarının son bulmasıyla birlikte barajlar inşa edilirken, yer altı kaynakları keşfedildi. Sağlanan huzur ve ortamı meyvelerini verdi' ifadelerini kullandı.Esnaf Orhan Peker: 'Son 20 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük ve de en önemli hizmetleri gerçekleşti. Yeni hastaneler, okullar, yollar, köprüler havaalanları yapıldı. Bunun yanında sağlanan huzur ve güven ile birlikte her geçen gün gelişen organize sanayi bölgemize yatırımlar yapıldı' dedi.