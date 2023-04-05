  • USD: 19,23 - 19,26
  • EURO: 21,05 - 21,09
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yedili Masa'yı uyaran HDP'li Sırrı Sakık'tan Öcalan ve PKK'lılara 'özgürlük' vaadi

HDP'li Sırrı Sakık, Yedili Masa'daki bazı partilerin verdikleri destek sayesinde iktidara geleceğini ifade ederek kendilerine karşı çıkan ittifak ortaklarını üstü kapalı şekilde uyardı. İktidara geldiklerinde demokratik cumhuriyeti inşa edeceklerini ileri süren Sakık, cezaevindeki PKK elebaşı Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları genel afla serbest bırakma vaadinde bulundu. Ayrıca Sakık, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da 'kapalı kapılar ardında konuşulanları deklare etme' çağrısında da bulundu.

Yedili Masa'yı uyaran HDP'li Sırrı Sakık'tan Öcalan ve PKK'lılara 'özgürlük' vaadi
Ekleme: 5.04.2023 - 22:32 Güncelleme: 5.04.2023 - 22:43 / Editör: Ozge Selin
Yedili Masa'yı uyaran HDP'li Sırrı Sakık'tan Öcalan ve PKK'lılara 'özgürlük' vaadi
HDP'li Sırrı Sakık, kapalı kapılar ardında konuşulanların CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından kamuoyuna açıklanması gerektiğini belirterek, ittifak ortaklarıyla birlikte iktidara geldiklerinde cezaevindeki PKK elebaşı Öcalan'ı ve tutuklu PKK'lıları serbest bırakma vaadinde bulundu.

Sakık'tan ittifak ortaklarına uyarı

Terör destekçisi HDP, Yedili Masa'daki ortaklarını üstü kapalı şekilde uyararak kendilerine 'hainlik' etmemeleri konusunda mesaj verdi.

İttifak ortaklarına ayar veren açıklamalar HDP'li Sırrı Sakık'tan geldi. Sakık, Yedili Masa içerisinde bazı partilerin cumhurbaşkanı yardımcılığını, vekilliği, bakanlıkları verdikleri destek sayesinde alacaklarını ancak buna rağmen söz konusu partilerin kendilerine parmak salladığını söyledi.

'Öcalan'ı ve PKK'lıları genel afla serbest bırakacağız'

Sakık, açıklamalarının devamında ise dertlerinin makam mevki olmadığını, 100 yıllık cumhuriyeti demokratikleştirmek olduğunu söyledi.

HDP'li Sakık, söz konusu planlarıyla cezaevindeki 'arkadaşlarımız' diye tanımladığı terör destekçilerini ve PKK elebaşı Öcalan'ı ilan edecekleri genel afla serbest bırakma vaadinde de bulundu.

Seçim galibiyeti hayallerine kapılan Sakık, terör iltisaklı yöneticilerin yerine atanan kayyımları da hedef aldı.

HDP'li Sakık, ittifak ortaklarıyla birlikte göreve geldiklerinde ilk iş olarak atanan kayyımları görevden alacaklarını ileri sürdü.

Konuşmasında terörü legalleştirme politikalarını açıklayan Sakık, Yedili Masa'ya birliktelik çağrısında da bulundu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HDP'li Sırrı Sakık kirli pazarlığı ifşa etti! Kılıçdaroğlu sessizliğe gömüldü
CHP'den 'teklif yaptık' ifadelerine Muharrem İnce'den cevap
Dünya medyası deprem bölgesinin nabzını tuttu: 'Yeniden ayağa kaldırabilecek tek adam Erdoğan'dır!' Kararsız Seçmen detayı
Canan Kaftancıoğlu: İstanbul İl Başkanlığımıza olduğu düşünülen bir silahlı saldırı gerçekleşti
CHP’li Başkandan çirkin hakaret! Roman vatandaşları hırsızlıkla suçladı
Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran davet: Geri sayım başladı tüm Türkiye'ye çağrıda bulundu
'Türkiye enerji üssü' için dev adım! BOTAŞ yeni döneme göre yeniden hazırlanıyor
Millet İttifakı'nda 'ortak liste' krizi büyüyor
Yedili Masa'nın adayı Kılıçdaroğlu kaynağını açıkladı: Uyuşturucu baronlarının parası
Demokrasi güzellemesi yapan Kılıçdaroğlu'ndan şaşırtmayan itiraf! 'Adaylıktan çekil'
16 milyon emeklinin zamlı ikramiye ve maaşı hazır! İşte aylıklar için netleşen tarih
Manavgat'ta afetzedelerin yaraları sarıldı! Yangın sonrası yeniden ayağa kaldırıldı
YSK açıkladı! İşte 14 Mayıs'ta oy kullanacak seçmen sayısı...
Başkan Erdoğan duyurmuştu! AK Parti'den şahlanış dönemine üç sürpriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlerde açık ara öndeyiz
Kılıçdaroğlu'na PKK elebaşlarının kendisine yönelik desteği soruldu: Kavgayı değil barışı önceleyen bir anlayışı benimseyeceğiz
Yedili Masa'yı uyaran HDP'li Sırrı Sakık'tan Öcalan ve PKK'lılara 'özgürlük' vaadi
Şehit kızı Gülay Demir'den Akşener'e sert soru: Allah'tan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız?
PKK elebaşı Mustafa Karasu Yedili Masa'ya 'ortak liste yapın' dedi: CHP ile İYİ Parti on ilde anlaştı
Meral Akşener'in kurşun tiyatrosunun nedeni belli oldu: Nevşin Mengü'den 'İYİ Parti'nin oyu yüzde 8'lere düştü' itirafı
Dokuz il için sarı alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

Dokuz il için sarı alarm: Kuvvetli yağış bekleniyor

WhatsApp değişiyor! Yeni tasarımdan ilk görseller geldi

WhatsApp değişiyor! Yeni tasarımdan ilk görseller geldi

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

AK Parti iktidarı terörü bitirdi, hizmeti getirdi: Batı’da ne varsa Doğu’da da oldu

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Konya'da çöp evde bulunan bebeğe devlet bakacak

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Yeni yargı paketi yürürlüğe girdi: Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuk dönemi

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı

Kız Kulesi'nin açılış tarihi belli oldu: İstanbul'un simgesi için geri sayım başladı