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Şehit kızı Gülay Demir'den Akşener'e sert soru: Allah'tan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Meclis'te 'kurşun atma' tiyatrosuna girişti. Partisinin İl Başkanlığı binasına isabet kurşunlara değinen Akşener, "Bizi kurşun mu korkutacak?" ifadesini kullandı. İYİ Parti liderinin bu çıkışına ise 2019 yılında babasını teröre kurban veren Mardinli Gülay Demir, "Siz Yasin Börü’nün, Eren Bülbül’ün, Aybüke ve Necmettin Öğretmenin, Babamın ve binlerce mazlumun katilleri ile ittifak yaparken Allahtan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız." ifadeleriyle tepki gösterdi.

Şehit kızı Gülay Demir'den Akşener'e sert soru: Allah'tan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız?
Ekleme: 5.04.2023 - 23:11 Güncelleme: 5.04.2023 - 23:32 / Editör: Ozge Selin
Şehit kızı Gülay Demir'den Akşener'e sert soru: Allah'tan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız?
Geçtiğimiz günlerde İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına iki kurşun isabet etti.

Yapılan balistik incelemeler sonucu kurşunların yolun karşısındaki inşaatta görevli bekçinin tabancasından çıktığı kesinleşti. Ancak İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yapılan incelemeleri hiçe sayarak algı operasyonuna girişti.

Kurşunların İYİ Parti İstanbul İl Başkanlığı binasına isabet etmesi olayını iktidarı karalamak için kendine malzeme yapan Akşener, bugün de Meclis kürsüsünde tiyatro oynadı.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, kürsüden yere mermi atarak, 'Bunca tehdide direndikten sonra şimdi bizi bu kurşun mu korkutacak? Bunca ahlaksızlığa göğüs gerdikten sonra bizi bu kurşun mu sindirecek?' dedi.

Şehit kızı Gülay Demir'den Akşener'e sert soru: Allah'tan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız?

İYİ Parti liderinin bu tiyatrosuna ise Mardin Nusaybin'de terör kurbanı olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir'den sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Demir, Akşener'in partisinin grup toplantısındaki konuşmasını alıntılayarak, 'Siz Yasin Börü'nün, Eren Bülbül'ün, Aybüke ve Necmettin Öğretmenin, Babamın ve binlerce mazlumun katilleri ile ittifak yaparken Allahtan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız!' ifadelerini kullandı.

Şehit kızı Gülay Demir'den Akşener'e sert soru: Allah'tan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız?

Teröristlerden Nusaybin'e havanlı ve roketatarlı saldırılar

10 ve 11 Ekim 2019'da Mardin'in Nusaybin ilçesine terör örgütü YPG/PKK'lılar tarafından havanlı ve roketatarlı saldırılar düzenlendi.

Saldırılar sonucu 4'ü çocuk 12 kişi hayatını kaybetti.

Şehit kızı Gülay Demir'den Akşener'e sert soru: Allah'tan korkmadınız, bir bekçinin şaşırmış kurşunundan mı korkacaksınız?

Hain saldırılar anne, baba, kardeş ve eşleri gözüyaşlı, 24 çocuğu yetim, 3 çocuğu da öksüz bıraktı.

Saldırıda babası Mehmet Şirin Demir'i yitiren Gülay Demir de yetim kalan evlatlardan biri.
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