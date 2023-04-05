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PKK elebaşı Mustafa Karasu Yedili Masa'ya 'ortak liste yapın' dedi: CHP ile İYİ Parti on ilde anlaştı

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, yayınladığı son videoda Yedili Masa'ya akıl vererek, seçimlere ortak listeyle girmeleri gerektiğini söyledi. Karasu açıklamasında, "Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Ortak liste daha fazla kazandırır" ifadelerini kullandı. CHP ve İYİ Parti, "fermuar" modeliyle 10 ilde ortak listeyle hareket etme kararı aldı. Kandil'in söz konusu çıkışının hemen ardından böyle bir karar alınması dikkat çekti.

PKK elebaşı Mustafa Karasu Yedili Masa'ya 'ortak liste yapın' dedi: CHP ile İYİ Parti on ilde anlaştı
Ekleme: 5.04.2023 - 21:20 Güncelleme: 5.04.2023 - 21:59 / Editör: Ozge Selin
PKK elebaşı Mustafa Karasu Yedili Masa'ya 'ortak liste yapın' dedi: CHP ile İYİ Parti on ilde anlaştı
Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerinin seçimi için 14 Mayıs'ta sandık başına gidecek. Cumhur İttifakı aday olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, HDP'nin 'gizliden' destek verdiği Yedili Masa ise Kemal Kılıçdaroğlu'nu gösterdi.

HDP ve PKK'dan Kılıçdaroğlu'na destek

CHP liderine ilk tebrik terör örgütü PKK'nın elebaşları ve HDP'nin eş başkanlarından geldi. İlk iş olarak HDP'yi ziyaret eden Kılıçdaroğlu, 'Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz?' diyerek ortaklarını meşrulaştırmaya çalıştı.

PKK elebaşı Duran Kalkan, '6'lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır' derken diğer bir üst düzey PKK'lı Sabri Ok ise '100 yıllık Cumhuriyet'i yıkacağız' imasında bulundu

PKK elebaşı Karasu'dan Yedili Masa'ya: 'Seçime ortak listeyle girin'

Terörist elebaşlarından Mustafa Karasu, örgütün kanalına verdiği son röportajda ise Yedili Masa'ya akıl vererek, seçimlere ortak listeyle girmeleri gerektiğini söyledi. Karasu açıklamasında, 'Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Ortak liste daha fazla kazandırır' diye konuştu.

PKK elebaşı açıklamalarının devamında, 'Türk halkı, böyle bir iktidara layık değil gerçekten. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bunun zaten önemli demokrasi güçleri de görüyor. Bu seçimde en verimli sonucu almaları gerekiyor. Yani ortak liste daha fazla kazandırır diyorlar. Herkes böyle söylüyor. Muhalif kanalları dinliyoruz onlar da böyle söylüyor yani. Biz de isteriz ki, istiyoruz yani, olması lazım önemli olan daha fazla temsil gerçekleştirmek mecliste. Yoksa bilmem şunlar fazla olmuş, şunlar az olmuş böyle yaklaşım olamaz yani.' dedi.

Teröristbaşı talimatı verdi Yedili Masa harekete geçti: 10 ilde ortak liste

CHP ve İYİ Parti, 'fermuar' modeliyle 10 ilde ortak listeyle hareket etme kararı aldı. Kandil'in söz konusu çıkışının hemen ardından böyle bir karar alınması dikkat çekti.

CHP'ye yakın kaynaklar; listede her iki parti adayının birbirini izlediği 'fermuar' yöntemi, ağırlıklı olarak milletvekili sayısı 5 ve altında olan Aksaray, Gümüşhane ve Çorum gibi küçük illerde uygulanacağını ifade etti.

'Fermuar' modeliyle seçime girilecek illerdeki aday liste sıralaması, CHP ve İYİ Parti'nin önceki seçimlerde aldığı oy oranı ve seçmenin eğilimine göre belirlenecek.

Buna göre, 10 ilin 7'sinde CHP'nin adayı, 3'ünde İYİ Parti'nin adayı ilk sırada yer alacak.

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