Kemal Kılıçdaroğlu: Muharrem İnce'ye ittifaka katılması için teklif yaptık

CHP Genel Başkanı ve Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz hafta, Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi ziyaret etmişti. CHP'den olaylı şekilde istifa eden ve bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde partisinin kendisini yalnız bıraktığını ifade eden İnce, CHP liderineCHP'ye yakın medya tarafından ortaya atılaniddialarına ilişkin iki kanattan da yapılan açıklamalarda, ittifak görüşmesi yapılmadığı açıklanmıştı.Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, katıldığı canlı yayında, Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaşadığı gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulunmuştu.'Muharrem İnce çekil' deniyor. Seçimi kazanmak gibi bir niyetleri yok. Seçimi kaybedeceğiz, suçluyu şimdiden ilan edelim, dertleri bu.'diye konuşmuştu. Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı ziyarete de değinen İnce,'Amaç anlaşmak, ikna etmek değildi zaten. Öyle bir amaçları olsaydı son güne kalmazdı, onu da milletimin takdirine bırakıyorum.'demişti.Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, 'Ne CHP yönetimi ne de Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, bana veya partime herhangi bir ittifak teklifinde bulunmamıştır' açıklamasını yapmıştı.Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayında, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye ziyaretine ilişkin konuştu.İki kanattan da yapılan 'ittifak görüşülmedi' açıklamalarını boşa düşüren Kılıçdaroğlu, 'Muharrem İnce'ye teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılmadı. Ayrıntılara giremem' diye konuştu.Kılıçdaroğlu, Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi:'Muharrem İnce'ye teklif yapıldı ama üzerinde uzlaşılmadı. Ancak buluşmanın gerçekleştiği gün teklif yapılmadı. Ayrıntılara girmek doğru değil. Bana göre biz üzerimize düşeni yaptık.'